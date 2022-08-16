Армия паленой водки 1 Игорь Эйдман

16.08.2022, 8:43

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Игорь Эйдман

Новые «призывники» Путина деморализуют последние дееспособные части РФ в Украине.

Друзья из Нижнего рассказали, что объявления с призывом на контрактную службу теперь клеят около круглосуточных магазинов, торгующих из-под полы по дешевке паленой водкой. Их в Нижнем много. Это такие «культурные» центры местной алкотусовки. Алкашам за их недорогую жизнь обещают по 250 тыс. руб. ежемесячно и множество других ништяков. Многие покупаются.

Как всегда в совке и постсовке приказано «гнать вал». Военкоматам и властям регионов надо выполнить спущенный сверху план по завербованным контрактникам и отрапортовать о тысячах добровольцев. При этом качество призывников никого не волнует. Начальство будет довольно, а дальше хоть трава не расти.

Если в начале войны качество человеческого материала в российских вооруженных силах было достаточно низким, то теперь они превратятся просто в толпу конченых алкашей и уголовников. Причем, как это обычно бывает, такой сброд растворит в себе, деморализует и при первом же шухере заразит паникой еще оставшиеся более-менее дееспособные части.

Армия государства, построенного на лжи, показухе и холуйстве, обречена. Победа Украины в этой войне неизбежна. И российские чиновники ее всячески приближают.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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