Момент мощного взрыва в оккупированном Крыму попал на видео 2 16.08.2022, 8:52

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Огонь поднялся на десятки метров вверх.

Мощный взрыв в оккупированном Россией украинском Крыму попал на видео очевидца. Отметим, что «хлопки» прозвучали в Джанкойском районе утром во вторник, 16 августа, после чего незаконный «глава» полуострова Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

Предварительно, инциденты случились на двух объектах (по неподтвержденным данным, у села Майское и поселка Азовское). На одном из них что-то сдетонировало с такой силой, что огонь поднялся на десятки метров вверх. Соответствующий ролик, записанный жителем полуострова, появился в социальных сетях.

Мужчина комментировал происходящее, используя нецензурную лексику. Мощный взрыв и взрывная волна после него напугали автора видео.

Осторожно, лексика 18+!

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