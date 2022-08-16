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На Донбассе подорвалась на мине российская пропагандистка

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  • 16.08.2022, 9:05
  • 5,664
На Донбассе подорвалась на мине российская пропагандистка

Она приехала на оккупированную территорию Украины совсем недавно.

На временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская военкор Земфира Сулейманова.

Об этом сообщает пропагандистский Телеграм-канал WarGonzo, передает УНИАН.

Отмечается, что Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она якобы занималась гуманитарной помощью и реализовывала «мечту стать настоящим военным журналистом».

По данным россиян, Сулейманова сделала «жест доброй воли» и подорвалась на мине.

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