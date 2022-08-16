На Донбассе подорвалась на мине российская пропагандистка 12 16.08.2022, 9:05

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Она приехала на оккупированную территорию Украины совсем недавно.

На временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская военкор Земфира Сулейманова.

Об этом сообщает пропагандистский Телеграм-канал WarGonzo, передает УНИАН.

Отмечается, что Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она якобы занималась гуманитарной помощью и реализовывала «мечту стать настоящим военным журналистом».

По данным россиян, Сулейманова сделала «жест доброй воли» и подорвалась на мине.

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