Черноморский флот РФ «прячется» после серии потерь

Черноморский флот РФ «прячется» после серии потерь1
- 16.08.2022, 9:13
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Данные британской разведки.
Надводные корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
«Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года», - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с эффективностью контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и утратил контроль на островом Змеиный.
«Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте», - считают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, Черноморский флот РФ после серии неудач уже не способен проводить парады.