«Обещали сделать начальником отдела, а потом попросили сдать ключи» 1 16.08.2022, 9:19

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Белоруска устроилась на работу и получила «неуместное предложение».

Белоруска Алена прямо сейчас ищет работу в продажах — отклики на вакансии, собеседования, встречи с HR. Обычная ситуация для рынка труда, но с не совсем обычным бэкграундом. На предыдущем месте рабочие отношения прекратились внезапно. Девушка видит причину так: ей сделали неуместное предложение, она его не приняла, поэтому осталась без работы, пишет onliner.by. А что по этому поводу говорит закон?

«Обещали сделать начальником отдела, а потом попросили сдать ключи»

Алена обозначает: на компанию, где она работала, и человека, от которого поступило удивившее ее предложение, обиды нет, как нет и желания отомстить.

— Я сейчас в поиске новой работы. Если на собеседовании спрашивают, почему меняю место, отвечаю: из-за неразделенной симпатии. HR к этому относятся нормально, говорят, что такое бывает. Но я не акцентирую на этом внимание, нет желания афишировать имена.

Предыдущее место работы Алена нашла на сайте с вакансиями. Компания искала специалиста по продажам и обещала зарплату от 2700 рублей.

Алена заинтересовалась и откликнулась. Дальше были стандартные собеседования, с девушкой заключили договор подряда.

— Условия были такие: 600 рублей оклада и 1,5% от продаж. Но в компании сказали, что заинтересованы в моем присутствии и готовы в первые три месяца платить 2000 рублей, а в дальнейшем при выполнении плана продаж — 2700. Хотя раньше я все время работала с продуктами питания, поняла, что справлюсь с продажами продукции легпрома, и знаю, какие недочеты надо исправить.

С 25 мая выходила на работу, это была неоплачиваемая стажировка. С начала июня был подписан договор подряда. Была устная договоренность, что испытательный срок продлится три месяца, и на каждый месяц будет оформляться договор подряда. Когда объявили, что не будут продолжать со мной рабочие отношения, меня попросили подписать новый договор — сроком не с 1 до 31 августа, а буквально на неделю.

В процессе работы Алена знакомилась с коллегами. Говорит, все шло хорошо, но в какой-то момент один из руководителей стал оказывать внимание, хотя она говорила, что против отношений на рабочем месте.

— В первый месяц мне уже дали зарплату 2300 рублей. Я купила костюм и обсуждала это с коллегой. Один из руководителей услышал это и сказал, что начислит на карточку еще 300 рублей, чтобы я купила себе новый костюм, потому что этот ему не нравится. Я про себя посмеялась, но решила ничего ему не отвечать.

Однажды он пригласил меня на обед. Я расценивала это так: он взял рабочую единицу, ему нужно знать мотивацию человека и как им управлять. За обедом мы обсуждали рабочие темы. Спрашивал про развод, я говорила про сына, но опять-таки посчитала, что он просто узнает информацию о работнике.

Потом он начал присылать сообщения, периодически приглашал на встречи, но я отказывалась. Когда говорил комплименты, я просто отвечала «спасибо» и уходила, не поощряла это. Он прислал на работу цветы через курьера. Коллеги спрашивали, откуда они, но понятно, что я не могла никому рассказать. Отправителю сказала: «Это дешевый подкат, прекращайте». После этого недели две он никак себя не проявлял.

Затем снова начал писать. Я предложила встретиться после работы и поговорить, в офисе перед коллегами делать это не хотелось. Сказала: «Спасибо за внимание, но я не могу на него ответить, так как есть риски. Я не для этого сюда пришла, отношения здесь мне не нужны. Я в разводе, есть сын. И давайте честно: вы не привлекаете меня как мужчина. Для меня первоочередное то, что я должна заработать, хочу решить вопрос с квартирой».

По словам Алены, после этого сообщений она не получала. В начале августа было собрание коммерческого отдела, где объявили, что она будет начальником отдела продаж компании по Беларуси. После этого была неформальная часть.

— С 1 сентября я должна была вступить в должность с заключением контракта. Я изначально проговаривала, что у меня есть амбиции расти. В июле у меня был KPI заработать 2000 рублей, и я его перевыполнила, зашла с продуктом в новые сети, с которыми компания раньше не сотрудничала. Мне понравилось работать в легкой промышленности даже больше, чем в продуктах питания.

На собрании тот самый руководитель говорил: «Учитесь у Алены вести переговоры, мы зашли в новые сети, с которыми раньше не работали». Меня это не насторожило, потому что эти слова были подтверждены моей работой. В какой-то момент он предложил поехать к нему домой отмечать дальше. Я сказала: «Не знаю, куда поедете вы, а я — к себе домой». Развернулась и ушла.

Это произошло в пятницу, а потом, по словам Алены, она получила от руководителя сообщение, что ей надо быть готовой «к разному развитию событий». В понедельник ее попросили сдать рабочие ключи.

— В пятницу была презентация, какой я специалист, а в понедельник я уже ушла с работы. В общий чат я написала: «Ребят, спасибо, с вами было приятно сотрудничать, но я нашла другую работу». Конечно, сначала у меня был шок, потом я разослала резюме и со вторника начала искать работу. Понимаю, что в нынешних условиях это непросто. Было приглашение выходить на работу, но там самая низкая оплата труда среди всех предложений, поэтому я продолжаю поиски.

Переживать такую историю сложно. Мне интересно, как с этим живут и справляются люди. Это на самом деле шок. Если тебе не нравится человек и ты боишься начинать с ним отношения, как быть?

Знаю, что мнения насчет этой истории разделятся. Кто-то скажет, что я сама виновата, «крутила хвостом» перед мужчиной. Если бы я изначально давала надежду — это одно, но я сразу сказала, что у меня другие приоритеты, мне не нужны отношения на работе. У меня два высших образования, я читаю много литературы по менеджменту, прокачиваюсь в продажах. Я сама себя сделала и не готова соглашаться на все ради карьеры.

Не думаю, что за два месяца могла возникнуть какая-то любовь. Да, возможно, я понравилась человеку, его привлекла моя внешность. Но я иду в магазин, и на меня смотрят мужчины — я к этому привыкла. У меня есть природные данные, притом что я не трачу на себя много денег. Превратиться в не пойми кого, чтобы на меня не смотрели? Считаю, что у меня есть право выглядеть так, как я хочу. Одна из подруг сказала: так надо было ноги не брить. Перестать нравиться себе, чтобы не нравиться мужчине? Это странно.

Насчет бывшего места работы Алена говорит: даже если бы была возможность вернуться, в таких условиях работать было бы сложно.

А что говорит закон?

Что можно сделать в таких ситуациях? Юрист Татьяна Ревинская уточняет, что договор подряда не означает прохождение испытательного срока, это обычный гражданско-правовой договор о выполнении определенного объема работ. По истечении его срока у нанимателя не возникает обязанности заключать контракт. Однако если наниматель допустил подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, то гражданин может пойти в суд.

— Договор подряда регулируется в первую очередь Гражданским кодексом. Согласно пункту 1 статьи 656 ГК, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

Трудовой договор — соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по одной или нескольким должностям, определенным договором, и соблюдать внутренний трудовой распорядок. А наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, своевременно выплачивать зарплату.

Проще говоря, трудовой договор и договор подряда — это разные договоры, которые регулируются разным законодательством.

— Только заключение трудового договора/контракта может являться основанием для возникновения трудовых отношений между нанимателем и работником.

Заключая гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ по соответствующим профессиям и специальностям, наниматели в нарушение законодательства допускают подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Наниматель рискует тем, что гражданин сможет в судебном порядке доказать это и потребовать оформить с ним трудовые отношения.

Если же речь идет именно о договоре подряда и стороны выполнили свои обязательства, то работник не может принудить организацию еще раз заключить такой договор или продлить его.

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