Российские пропагандисты опозорились с «боевым роботом-собакой» 16.08.2022, 9:33

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Им оказался китайский робот для дома с AliExpress, который не умеет стрелять.

На российской выставке вооружения «Армия-2022» показали робота-собаку с прикрепленным сверху противотанковым гранатометом. Разработчики заявили, что робопес может стрелять и транспортировать оружие. Несмотря на то, что робота целиком обернули в черный чехол, в нем легко узнали китайского робопса для дома. Он не умеет стрелять, может ходить по улице только в солнечную погоду, держит заряд не больше пары часов и его легко взломать, сообщает The Insider.

О робособаке на выставке российского вооружения сообщило государственное СМИ РИА «Новости», которое «расспросило о роботизированном комплексе разработчиков». На презентации робот-собака нес на себе нагрузку в виде одноразовой реактивной противотанковой гранаты с гранатометом РПГ-26.

По их словам, робот-собака, а точнее комплекс М-81, может «вести прицельную стрельбу, транспортировать оружие, в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов». При боевом применении робопес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной, заявили разработчики.

Как собака этот комплекс выглядит из-за того, что выполнен «с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира, поэтому они напоминают собак, особенно в динамике».

По заявлению агентства, разработка принадлежит российской инжиниринговой компании АО «Интеллект Машин». Компания, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрирована в апреле 2022 года, ее юридический адрес находится в обычном жилом доме на улице Шевченко в Санкт-Петербурге. Руководит компанией Алексей Аристов, ранее выступавший директором и руководителем фирм, которые налоговая служба ликвидировала, признав недействующими.

Несмотря на то, что на презентации робот был одет в черный костюм, благодаря внешнему облику в «комплексе М-81» легко узнать модель робопса Go1 от китайской компании Unitree Robotics: у него характерная восьмиугольная форма головы и вид передних камер, которые можно было заметить через чехол. Такой робот на сайте производителя представлен в двух комплектациях и стоит $2700-3500. Эта модель представлена на рынке уже больше года, и купить ее может любой желающий, в том числе, она продается на AliExpress.

Робота производитель позиционирует как компаньона - то есть по сути игрушку. В спецификациях указано, что он может нести нагрузку до 3 кг и развивать скорость до 17 км/ч и держит заряд до 4 часов. Однако согласно отзывам покупателей, на самом деле в зависимости от режима работы, обычно он работает от 30 минут до пары часов, а максимальная скорость его не превышает 4-5 км/ч.

В России Unitree Go1 продается на сайте Robosobaka, который принадлежит ООО «Ревотех». Компания указывает на сайте и в своих соцсетях, что ассоциирована со Сколково. Ее материнская компания же — ООО «Новый Ай Ти Проект» — является крупным поставщиком обычных компьютеров и ноутбуков МВД и МЧС России (за последние четыре года сумма заключенных контрактов - не менее 2 млрд рублей). В тиктоке Robosobaka можно найти другое видео, где большое количество таких же роботов тоже были одеты — правда, в видео они были не в маскировочном черном чехле, а в нарядных штанах.

Unitree Go1 не только не может носить тяжелые грузы — к примеру, РПГ-26 с гранатой весит 4,7 кг, что для робота, если это действительно он, тяжеловато (однако без снаряда гранатомет он вполне может донести), — но и бегать по пересеченной местности, а также ходить по грязи или мокрой земле. Российский импортер указывает, что гулять с роботом можно только «в солнечную погоду», так как у него нет достаточной влаго- и пылезащиты. Китайский разработчик в июле 2022 года показал в своем канале на Youtube, что уже работает над новой моделью B1, которая выглядит иначе, и может окунаться в воду, прыгать через препятствия и носить до 80 кг.

Недостаточно у Go1 и защиты от перехвата сигнала. Хакеры обнаружили, что у робота есть уязвимость, которая позволяет перехватить его сигнал и обездвижить робота универсальным пультом Flipper Zero, разработанным российскими инженерами-любителями.

Good news! Remember that robot dog you saw with a gun!? It was made by @UnitreeRobotics. Seems all you need to dump it in the dirt is @flipper_zero. The PDB has a 433mhz backdoor. No need for @gnuradio! https://t.co/xjDepcGYe2 cc/ @UnitreeRobot007 @IrvingRobotics @shunweicapital pic.twitter.com/6PJHjcsgJL — KF (@d0tslash) August 4, 2022

Вооружить робота пытались также американские блогеры. Для этого они разработали крепления и механизмы, которые позволяют стрелять из оружия на спине робота удаленно. Одновременно они обнаружили, что робот может падать как из-за отдачи, так и просто перенося стрелковое оружие. Особенно трудно Go1 было справляться с автоматом. Проверку с гранатометом блогеры не проводили.

Это не первая китайская разработка, которую в России выдают за отечественную. В августе СМИ писали о новой разработке инженера из Сколково — одноплатном компьютере «Repka», который может заменить иностранный аналог Raspberry Pi. Оказалось, что в основе инновации — китайский одноплатник Nano Pi K1 Plus, который продается с 2018 года. А основой отечественного Raspberry Pi 3 является китайский процессор Allwinner H5. Его можно купить на AliExpress.

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