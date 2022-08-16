Резников: Хренин дал мне слово офицера, что нападения с территории Беларуси не будет 30 16.08.2022, 10:10

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Алексей Резников

У лукашенковских офицеров нет чести.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью «Украинской правде» рассказал о наступлении российских войск с территори Беларуси:

— У меня был разговор с министром обороны Беларуси (Виктором Хрениным — ред), в котором он мне дал слово офицера, что наступления с территории Беларуси не будет.

Отметим, что именно с территории Беларуси в Киевскую область Украины вошли российские войска, причастные к военным преступлениям.

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