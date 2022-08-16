Взрывы в Крыму: оккупанты эвакуируют жителей Майского

Взрывы в Крыму: оккупанты эвакуируют жителей Майского8
- 16.08.2022, 10:17
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В Джанкойском районе начинается паника из-за детонации боеприпасов.
В населенном пункте Майское во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы, их подтвердили оккупанты. В оккупационной администрации поселка заявили о «детонации боеприпасов».
Жителей Майского эвакуируют. Об этом сообщают пропагандисты Кремля, передает obozrevatel.com.
В российском информагентстве ТАСС подтвердили новые взрывы на оккупированном украинском полуострове.
«Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, сообщила администрация поселения. Жителей населенного пункта Майское эвакуируют из-за инцидента на севере Крыма, заявили власти», – сказано в сообщении.
Ранее на место происшествия выехал «глава» оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.
Напомним, утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Там детонирует склад с боеприпасами. Поражен склад в Джанкойском районе Крыма. Местные жители сообщают о громких «хлопках». С разных точек города виден черный дым.
«Хлопки» произошли сразу в двух точках. В поселке Майское под Джанкоем загорелась российская военная часть. На месте происшествия вследствие детонации слышны взрывы. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, произошло попадание в хранилище боеприпасов.