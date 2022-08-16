Белорусы распродают дачи 16.08.2022, 10:37

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Количество выставленных на продажу объектов загородной недвижимости под Минском продолжает расти 6 месяц подряд.

Предложение загородной недвижимости под Минском в июне 2022 года установило новый рекорд. Число выставленных на продажу объектов выросло еще на 1% по сравнению с маем, пишет realt.by.

В большинстве своем предложение пополнилось за счет «старых» домов с годом постройки до 2010 года (+7% к маю), а также участков (+1%). Количество современных домов за месяц, напротив, уменьшилось на 2%. Число недостроенных домов и дач по сравнению с маем практически не изменилось.

Тем не менее, текущий уровень покупательской активности существенно ниже, чем в прошлые годы. Даже в сравнении с довольно неудачным июнем 2021 годом в Минском районе заключили на 13% меньше сделок, в близлежащих районах — на 6% меньше, пишет

Цены намного выше, чем летом прошлого года.

Текущий уровень цен заметно выше, чем в начале лета прошлого года. За год существеннее всего подорожали участки и дачи — плюс 11% в обоих случаях. Современные дома после 2010 года постройки стали дороже на 8%, «старые» и недостроенные дома — на 4% в обоих случаях.

Тем не менее, в июне в зависимости от сегмента динамика цен была разнонаправленной. Так, рост отмечался у дач (+2% к маю) и домов, построенных до 2010 года (+1%). Снижение — у участков (-2%), «недостроев» (-1%) и современных домов (-1%).

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