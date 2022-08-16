Не будет по-прежнему 1 Сергей Константинов, «Радио Свобода»

16.08.2022, 10:40

3,168

Новая Россия должна стать квестом для «глубинного народа».

Рассевшиеся по интернету осколки независимых средств массовой информации, выдавленные российскими властями из страны, возобновили многие свои проекты и программы, выводят в эфир многих своих бывших ньюсмейкеров, пытаясь как бы восстановить информационный статус-кво, существовавший до войны. Кроме информации о событиях в Украине, ведущие продолжают свой разговор о России. О политиках России, о политике России, о путинской России. Но может, пора уже выплюнуть эту жвачку, поскольку путинский режим теперь может существовать только в формате ведения военных действий? Мир, не боящийся называть белое белым, а черное черным, не желающий иметь выгоду в дисконтной торговле с агрессором, занимается приближением конца «спецоперации» путем оказания помощи Украине для ее победы на поле боя. Что не сможет не повлечь за собой глобальных изменений на территории самой большой в мире страны - и тогда все, что было путинского в России, превратится в постыдное для этой страны прошлое

Все знают историю Второй мировой, и чем все кончилось, и вы на «Дожде» и «Эхе…» не будете отрицать, что Россия идет по пути нацистской Германии, а Путин едва ли не стал уже Гитлером по степени ненависти к нему во многих странах мира. Рассуждать в аналитических программах про Путина пусть и в отрицательном ключе - все равно, что говорить про Гитлера в начале 1940-х. Но тогда хотя бы это было впервые. И мы все знаем, что только совместная победа Красной армии и западных союзников позволила сокрушить гитлеровский режим. Не последнюю роль в этом сыграла советская пропаганда, стержнем которой был лозунг "Все для фронта, все для победы!" Но наши свободные СМИ продолжают и теперь брезгливо относиться не только (как им и положено) к кремлевской, «рашистской» пропаганде, но и к государственному вещанию Украины. Я и не прошу их становиться ретрансляторами украинских СМИ, но прошу больше говорить про украинский народ. Именно он сейчас больше всех на свете нуждается в правде, в сочувствии, в сострадании. Позиция поддержки Украины сейчас – настоящая пророссийская позиция будущего, которое только таким образом и будет приближаться. Вы говорите, что нужно представить все точки зрения, но могут ли видео с Дмитрием Песковым или Сергеем Аксеновым выводиться в эфир наравне с интервью с представителями Украины как полярно разные, но равноправные точки зрения? Согласитесь, что добро и зло для человека - неравноценные понятия. Нельзя механически соединить плюс и минус, нельзя считать себя объективным журналистом, ставя на одну доску творящих зло и тех, кто защищает добро.

После 24 февраля изменилось все. Теперь уже нельзя представить себе информационную картину без украинского телевидения. После круглосуточного марафона Єдинi новини вы не будете больше смотреть, слушать, читать официальные российские СМИ. Вы будете искать в себе сопереживание тому шокирующему ужасу (не скрою, который вызывает у меня гнев и периодические приступы ненависти к российской власти), тому «увиденному, чего не может быть», как сказал кто-то в начале войны, в репортажах Елены Костюченко из Херсона и Николаева в первые недели вторжения, в ежедневном аналитически бдении Юлии Латыниной на своем канале, на канале Валерия Соловья, жестоко трагичного и художественно беспощадного Александра Невзорова, и, разумеется, куда же без бескомпромиссно оптимистичного Алексея Арестовича с Марком Фейгиным.

В стремлении многих независимых российских журналистов вернуться максимально близко к прошлым форматам видится желание провести преемственность со старой, путинской Россией. В этих стараниях не исключается возможность, что фактически такой же, как прежде, страна останется в том или ином виде после «спецоперации». То есть вот мы сейчас вам все объективно объясним, покажем, проговорим и будем жить дальше. Для кого вы это объясняете? Вы хотите, чтобы это Путин услышал? Вы хотите еще с ним разговаривать? Позволительно ли сейчас говорить о Путине, имея в виду какую-то другую его ипостась, кроме как роль обвиняемого на скамье подсудимых в Гаагском трибунале? Отталкиваясь именно от этой позиции, следует думать о будущей России, а не ждать, что после поражения в «спецоперации» эта страна в том или ином виде сохранит свое существование.

Политолог Александр Кынев возмутился, что на прошедшем в Праге Форуме свободных народов России выступали малоизвестные люди, «непонятно, кого представляющие». Вам подавай как минимум сенаторов и министров? Себя они представляли и свои народы. Из Москвы-то легче сидеть обозревать за всю Россию, но придется хлебнуть настоящего федерализма, разбираться в проблемах каждой области и республики, анализировать заявления и поступки тех, кого пока что называют «малознакомыми широкой публике». Да и публика станет значительно уже, вдруг так случится, что дальше границ бывшего московского царства иное новое образование и простираться не будет.

Новая Россия должна стать квестом для глубинного народа на самостоятельность, умение брать ответственность на себя. Страна должна наконец-то встряхнуться, вывести на свет всех прячущихся за спинами царей, генсеков, путиных. Пусть будут сами теперь решать за свой город, за свои деревню, улицу, дом. Пусть узнают, что значит, когда от твоего голоса что-то зависит. Пусть поймут, что если война – им придется идти, в них первых будут стрелять, их дом разрушат, а как по-другому в маленькой стране? Пусть знают, что им не будет никакой компенсации за смерть сына, мужа, брата, не будет стотысячных зарплат солдатам, потому что в маленькой стране придется жить по средствам. Пусть, наконец, они станут людьми.

Сергей Константинов, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».