В Херсонскую область завезли «заградотряды» кадыровцев 16.08.2022, 11:11

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Россияне деморализованы и ждут ротации.

Оккупанты на правобережной Херсонской области имеют проблемы с поставкой снарядов в артиллерийские установки.

Об этом сообщил в эфире «Единых новостей» депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, 15 августа местные сообщали о взрывах. В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Бериславском районе. Атаки россиян отбиты, на фронте они стали больше использовать авиацию, потому что у них есть логистические проблемы с поставкой снарядов к артиллерии. Они концентрируют боеприпасы на левом берегу, но у них проблемы со снабжением правым из-за повреждений мостов. Российские войска сосредотачивают силы на том, чтобы удержаться на занятых позициях.

Личный состав деморализован. Еще когда было впервые точно уничтожение казармы россиян и руководства росгвардии в Херсоне, то российские командиры начали эвакуировать свои семьи из Херсона, которые жили в местных отелях, их отправляли вглубь оккупированной территории.

Сначала они бежали в Олешки, но после взрывов в Олешках и Новой Каховке теперь перемещаются ближе к Крыму. Позже был уничтожен командный пункт в Скадовском районе и среди российских командиров началась паника – руководящий состав сейчас ищет себе безопасное место.

Все это видит рядовой состав, поэтому деморализация у них безумная, они ждут ротации, чтобы бежать в Россию, и не возвращаться на фронт. В то же время руководящий состав ничего другого не придумал, как вел систему «политруков», которые проводят собеседования и раздают солдатам распечатки о том, что Украину создали большевики и сейчас Россия сдерживает фашизм и «бандеровщину». Однако это мало помогает после взрывов складов и потерь на фронте.

Поэтому на Херсонщину перебросили кадыровцев для формирования «заградотрядов», ведь уровень дезертирства среди россиян очень высок.

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