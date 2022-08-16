«Оказывается, что в соседней комнате живет человек пожилого возраста после инсульта» 1 16.08.2022, 11:22

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Как иногородние студенты ищут жилье в Беларуси.

Середина августа — самый жаркий период для поиска жилья иногородними студентами. «Наша Нива» поинтересовалась, как в этом году молодежь решает вопрос с жильем в новом городе.

«Бывают случаи легкого обмана»

Студентам, которым не хватает места в общежитии (или не хочется там останавливаться), приходится искать квартиру, комнату или даже койко-места. В Минске цены на аренду комнаты чаще всего стартуют с отметки в 100 долларов. За такие деньги студент может рассчитывать на комнату в квартире с хозяевами. К вышеуказанной сумме нужно добавлять расходы на коммунальные услуги и интернет.

При этом, по наблюдениям студентов, найти жилье в Минске в пределах 100$ — задача не из простых. Некоторые сразу обращают внимание на то, что огромное количество объявлений размещено не собственниками квартир, а риэлторами, которые требуют деньги только за телефон хозяина.

«Также бывают случаи легкого обмана. Например, пишут, что это якобы цена за комнату, а потом мелкими буквами добавляют, что это цена за койко-место. Выясняется, что в соседней комнате живет человек пожилого возраста после инсульта, что меня лично пугает», — признается один из студентов.

Молодой человек говорит, что, возможно, остановится у родственников, также не исключает, что если решить вопрос с жильем не получится, то родители могут рассматривать вариант покупки квартиры.

Более-менее приличные комнаты в столице сдают по ценам ближе к 150 долларов.

Девушкам проще?

Ребята-студенты обращают внимание на то, что многие арендодатели указывают, что готовы задавать комнату только девушкам, поэтому парню найти достойное жилье по адекватной цене сложнее.

Специалисты с рынка недвижимости объясняют такого рода дискриминацию очень просто: «Часто комнаты сдают бабушки пожилого возраста или вдовы, естественно, что им будет удобнее жить с какой-то девушкой, чем с парнем. Те же, кто сдает целую квартиру под студентов, обычно не ставят каких-либо гендерных ограничений».

По словам риелторов, из-за наплыва студентов август становится напряженным месяцем не только в вопросах аренды комнат, но и квартир в целом.

«Всегда есть определенная часть студентов, которые могут себе позволить снимать отдельную квартиру. Чаще всего они кооперируются по 2-3 человека, чтобы было дешевле. Такие варианты популярны, поскольку снимать на двоих квартиру иногда выходит не намного дороже, чем арендовать комнаты по отдельности, поэтому традиционно рынок аренды в августе оживает. Этот год не стал исключением».

Вместе с тем риэлторы отмечают, что прежнего бума студентов на рынке недвижимости не наблюдается. Они видят этому несколько причин. Во-первых, пооткрывались новые корпуса общежитий. Во-вторых, стало меньше иностранных студентов. И в-третьих, белорусская молодежь стала больше выезжать на учебу за границу.

Вместо аренды — своя квартира

По словам одного из экспертов рынка недвижимости, есть и такие родители, кто вместо того, чтобы тратить деньги на аренду комнаты или квартиры, после зачисления ребенка в ВУЗ сразу приобретают квартиру в столице.

«Нельзя говорить, что это явление носит массовый характер, но ежегодно мы наблюдаем за тем, как во второй половине лета подрастает спрос на дешевые квартиры в Минске. Достоверной информации, сколько из проданных квартир были куплены для студентов, нет. Естественно, что некоторые приобретают квартиру раньше, но основная часть делает это во второй половине лета.

В регионах хватает людей, которые смогли насобирать деньги на квартиру для своих детей, естественно, что такие люди чаще всего покупают ее в столице, ведь они понимают, что и после обучения в ВУЗе их ребенок скорее всего останется жить в Минске. И даже если в итоге он захочет уехать из страны, то все равно инвестиции в столичную недвижимость выглядят более привлекательными, поэтому определенный рост спроса на недвижимость в августе действительно связан с тем, что в этот период наиболее активно покупают жилье под студентов», — отмечает эксперт.

Ставки подросли

Второе место в Беларуси по количеству вузов занимает Гродно. В этом областном центре в августе также наблюдается рост спроса на комнаты и недорогие квартиры ближе к центру.

Койко-место для студентов в Гродно сдают по ценам от 55-65 долларов, плюс коммунальные расходы. По словам арендодателя, по сравнению с прошлым годом ставки выросли в среднем на 10-15 долларов.

«Комнаты немного дороже, цена может легко доходить и до 100 долларов. Но тут надо понимать, что если кто-то сдает только одну комнату, то студенту приходится жить вместе с хозяевами, из-за этого некоторые выбирают вариант аренды койко-мест в 2-3-комнатной, где вместе с ними будет жить еще 5-6 студентов, а не семья хозяев или какая-нибудь бабушка, которые будут ложиться спать в 9 часов», — говорит собеседник.

Помимо комнат, студентов также интересуют 1-2-комнатные квартиры. Гродненские риелторы также отмечают определенное оживление на рынке аренды перед началом учебного сезона.

«В первую очередь студентов интересует жилье ближе к центру, где сконцентрировано большинство ВУЗов. Самое активное время поиска — вторая половина августа, а многие родители почему-то откладывают поиск жилья на последний момент, что усложняет задачу. Еще в конце июля почти никто не ищет жилье под студентов, поэтому выбор в середине лета гораздо лучше, чем в августе. Первыми занимают недорогие квартиры в центральной части города, а те, кто откладывает поиск на последний момент, вынуждены заселять детей в отдаленных районах. Вообще в последнюю неделю лета родители уже готовы платить любые деньги или снимать вместо комнаты целую квартиру, поэтому лучше заранее задумываться о поиске жилья», — советует специалист.

Что касается покупки квартир в Гродно, то местные риэлторы также отмечают, что в летний период наблюдается определенное повышение спроса на недорогое жилье.

«Родители, которые не могут себе позволить приобрести ребенку квартиру в столице, нередко выбирают вариант покупки квартиры в областном центре. Как правило, в качестве первой квартиры берут однушки», — говорят специалисты.

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