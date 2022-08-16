Эксперты объяснили, зачем Кремль ликвидирует «бучанских палачей» 2 16.08.2022, 11:25

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Реальные потери 64-й мотострелковой бригады РФ гораздо больше, чем известно.

Гвардейская без гвардейцев. 64-я мотострелковая бригада из Хабаровска, которой Путин лихо подарил почетное звание, почти уничтожена в Украине. Бойцы этой бригады войдут в историю как «палачи из Бучи».

О том, что многие военные преступники ликвидированы в Украине, разболтал военный медик из Хабаровска Алексей Асташов. На всеобщее обозрение он выставил фото стенда воинской части, на нем имена и фамилии 44 военных, награжденных посмертно орденом мужества за войну в Украине. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

В комментарии под фото автор написал, что на стенде - 1/10 всех погибших, и от бригады ничего не осталось. Но журналисту «Радио Свобода» удалось связаться с автором поста - он уточнил, что действительно реальные потери бригады гораздо больше, чем 44 человека. По его словам, потери - сотни военных, плюс есть отказники, не менее 100 человек.

Журналистам удалось найти подтверждение ликвидации в Украине всех 44 новопреставленных героев России со стенда, а также подтверждение того, что таких потерь россияне не ожидали. Все шокированы такими потерями.

Те остатки 64 бригады, которые украинские военные не добили на Киевском, Изюмском и Славянском направлениях, по данным журналистов, собираются перекинуть под Херсон и соединить с другими подразделениями.

Тем временем, в своем докладе Институт изучения войны предположил, что в Кремле целенаправленно уничтожают опозорившуюся на весь мир своими мародерствами и убийствами бригаду - чем меньше живых свидетелей, тем меньше тех, кто будет давать показания по военным преступлениям.

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