«Реальность у белорусских властей чем дальше, тем альтернативнее» 16.08.2022, 11:40

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Роман Головченко

Фото: tut.by

От стресса, наверное.

Вот премьер Головченко слышит сигналы, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Много сигналов. Сигналы сказали ему, что Запад хочет сотрудничать с белорусскими властями. Очень хочет. Просто стесняется об этом сказать. Поэтому сигналит непосредственно белорусскому правительству. Чтобы никто вдруг не услышал.

А все почему? Потому что у них там мрак, глад, саранча и энергетический кризис. А нет же лучшего спасения от энергетического кризиса, чем белорусская древесина, пеллеты и, не побоюсь этого, слово, может даже и европеллеты.

То есть, осталось всего ничего. Дождаться, пока холодильник поменяет власть на Западе. А потом уже белорусские власти развернут свои европеллеты и с европеллетами наперевес пойдут отвоевывать западные рынки.

Но пока с пеллетами не задалось, министерство промышленности решило построить свой собственный, отечественный автомобиль. Вот почему его двадцать пять лет не получилось построить? Потому что импортозамещения правильного не было. А с правильным импортозамещением они тебе в два раза больше отечественных автомобилей построят. Было ноль, будет в два раза больше.

Вот отечественную упаковку для молока сделать пока не получается. Но что такое упаковка? Мелочь, несолидная штука. Какие с нее технологические прорывы? То ли дело сразу отечественный автомобиль.

Но альтернативнее всех, конечно, реальность у белорусских военных. Потому что она у них не только альтернативная, но еще и противоречивая. Вот, с одной стороны, белорусские военные бьются как львы, защищая рубежи союзного государства от коварного монстра НАТО. И день бьются, и ночь бьются. Патронов холостых не жалеют. И заметь, с неизменным успехом. Потому что как не видели мы раньше тут ни одного монстра НАТО, так и теперь не видим.

А с другой стороны, они же при этом не принимают никакого участия в «вооруженном противостоянии» в Украине. Ни-ни. Вообще никакого. Вот представитель белорусского министерства обороны так и сказал. Что никакого участия не принимают. А только выражают желание конструктивного сотрудничества. Ну прошли с белорусской земли танки, ну самолеты побомбили, ну ракетами постреляли. Так а шо? Вы там можа пакрыўдзілія, ці што?

Но с альтернативным миролюбием есть одна маленькая проблема. Это альтернативный автомобиль можно импортозамещать в своем телевизоре в свое полное удовольствие. А когда ты с кем-то не воюешь нужен все-таки некоторый консенсус. Мало рассказать об этом в своем телевизоре. Нужно еще убедить того, с кем ты не воюешь в том, что ты с ним не воюешь. Когда одна сторона изо всех сил не воюет, а другая вдруг не поверит. Вот украинский посол в Белоруси не поверил. И посоветовал белорусским властям откорректировать свою реальность в сторону большей реалистичности.

И, извини, не могу не сделать малюсенькое историческое отступление. На днях при раскопах Старого Минска археологи нашли дно горшка с трезубцем, знаком Рюриковичей. С тем, от которого пошел современный украинский герб. Так надо сказать, что нет единого мнения о том, что на самом деле изображал этот трезубец. Все-таки странно было бы для Рюриковичей прославлять древнегреческого бога Нептуна. И есть распространенное мнение, что трезубец — вовсе не трезубец. А схематическое изображение атакующего сокола, к которому династия Рюриковичей питала некоторое пристрастие.

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