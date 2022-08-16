Ученые рассказали о неожиданной пользе ванили 16.08.2022, 11:50

Открытие ученых поможет восстановить биоразнообразие Мадагаскара.

Исследователи из Геттингенского университета имени Георга Августа в Германии придумали новый способ сохранения биоразнообразия с помощью ванили. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Communications.

По словам исследователей, плантации ванили, созданные на залежных землях в Мадагаскаре, не отличаются по урожайности от плантаций, созданных в лесу. Кроме того, выращивание на залежных землях также увеличивает биоразнообразие в этих участках.

По словам ученых, выращивание ванили в лесу, а не на залежных землях, привело к потере 23 % всех видов, а количество эндемичных видов сократилось на 47%.

Открытие ученых поможет восстановить биоразнообразие Мадагаскара.

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