Сколько готовы платить на ведущих государственных предприятиях 11 16.08.2022, 11:56

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Инженеру на МТЗ предлагают зарплату, в 2,5 раза ниже средней.

Сайт «Радыё Свабода» посмотрел, какие зарплаты сейчас предлагают на флагманах белорусской промышленности.

МАЗ

Белорусский производитель грузовиков и автобусов МАЗ на своем сайте размещает сразу 117 вакансий.

Например, станочнику деревообрабатывающих станков предлагают от 700 рублей в месяц. Предусмотрен испытательный срок в течение 1 месяца.

Есть и большие зарплаты - маляру по окраске металла готовы платить от 1300 рублей в месяц.

Инженеру капитального строительства - от 1250 рублей, но требуют опыт работы в 1-3 года и высшее образование. От 1000 рублей предлагают инженеру-конструктору 1 категории.

Предложения по большинству вакансий не превышают средней зарплаты за июнь в 1626,5 рубля.

МТЗ

На Минском тракторном заводе аж 1019 вакансий, если верить республиканской базе вакансий.

Например, инженеру-электронику предлагают 650 рублей в месяц. Нужно иметь высшее образование.

Слесарю-ремонтнику готовы платить 1300 рублей, системному программисту — 890 рублей.

Одному из руководителей структурных подразделений, начальнику предлагают зарплату в 900 рублей, нужно иметь высшее экономическое образование и опыт работы в 5 лет.

Самую высокую зарплату находим у подручного сталевара электропечи — 2100 рублей.

БЕЛАЗ

У производителя крупных самосвалов - БЕЛАЗа - находим 63 вакансии. Грузчику здесь предлагают 700 рублей в месяц, машинисту крана - те же 700 рублей, начальнику бюро технологического цеха - 1300 рублей.

Самую высокую зарплату предлагают заместителю главного энергетика по электроснабжению — 1570 рублей.

«Гродно Азот»

На «Гродно Азоте», согласно базе вакансий, 63 свободных места. Логистику предлагают до 1340 рублей, специалисту по таможенному декларированию — до 1660 рублей, электрогазосварщику — до 1144 рублей.

Одна из наиболее денежных вакансий — менеджер по специальности Электроэнергетика и теплоэнергетика. Требуется также опыт в строительстве - не менее 5 лет. Готовы платить 2267 рублей, но после того, как специалист отработает больше года.

«Нафтан»

Белорусские флагманы нефтепереработки сейчас имеют проблемы с поставками товара в страны ЕС из-за санкций, но вакансии здесь есть. На «Нафтане» ищут 79 сотрудников. Аппаратчику приготовления катализатора предлагают 1292 рубля.

Аппаратчику газоразделения готовы платить 1633 рубля.

Больше всего предлагают инженеру-программисту - 1874 рубля. Из требований - высшее образование, знание программы 1C и опыт работы.

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