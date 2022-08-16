Путин выглядит загнанным в угол раненным зверем

Путин выглядит загнанным в угол раненным зверем22
- Андрей Мальгин
- 16.08.2022, 12:04
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Над Кремлем нависло чувство безысходности.
Ясно, что цель Путина - полностью уничтожить Украину. Разрушить ее, как он делает сейчас, «освобождая» города, не оставляя в них ни одного целого здания. Уничтожить экономику, сжечь плодородные поля, промышленность, которая создавалась десятилетиями, тоже руинизировать. Убить и запугать как можно больше украинцев.
Но мне все-таки непонятна причина этой иррациональной ненависти. Я не понимаю, зачем он это делает и чего хочет добиться.
И еще мне непонятно, как он сумел заразить этой ядовитой ненавистью практически весь российский народ.
Когда сходит с ума один человек, это неудивительно, но когда одновременно миллионы? И не спорьте: Украину сейчас в России ненавидят миллионы. За что?
Путин вчера заявил: «Российское оружие на десятилетия опережает зарубежные аналоги». Это от безысходности. Он не напоминает победителя. Освободителя братских народов и всего человечества от коричневой чумы. Скорей он напоминает раненого зверя, загнанного в угол.
А что будет, когда раненым зверем, мировым изгоем и умирающим нищим почувствует себя весь его народ?
Андрей Мальгин, «Фейсбук»