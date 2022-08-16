Грузия по цене Эмиратов: где и за сколько отдохнуть белорусу в бархатный сезон 3 16.08.2022, 12:07

2,268

Туристические направления, которые сейчас доступны белорусам, можно пересчитать по пальцам.

Отголоски пандемии, политическая ситуация в мире, санкции и проблемы с открытием виз – из-за этих и других причин поездка в отпуск сегодня превращается в сложный квест. Впрочем, по словам владелицы агентства «Алекстур» Татьяны Марченко, неплохие варианты на бархатный сезон все-таки есть. Сайт myfin.by у турагента, куда белорусы могут слетать в отпуск и сколько это стоит.

Грузия. Автобусный тур в Батуми или Кобулети стоит от $400. В него включены проезд и 10 дней проживания в отеле у моря. Дорога до Грузии занимает 2,5-3 суток, поэтому по пути предусмотрены транзитные ночевки в России. Туристов возят белорусские компании на больших автобусах с кондиционером. Туры продаются до конца сентября – к этому времени бархатный сезон на грузинском побережье заканчивается.

Европа. У белорусских операторов есть в продаже несколько туров с отдыхом на море – в Италию, Испанию и Грецию, а также экскурсионные туры в Будапешт. Однако Татьяна Марченко отмечает, что поездки в Италию и Испанию часто отменяются, потому что туристам не удается получить визу. Охотнее всего разовый шенген дает Греция – автобусные туры туда собираются регулярно.

Тур в Грецию на 12 дней включает проезд, 8 дней отдыха на курорте Паралия Катерини в отеле 3*, а также экскурсии по Будапешту и Белграду (плюс можно купить дополнительные). Стоимость тура стартует от 380 евро на человека, маршруты запланированы до начала октября.

Для белорусов доступны четыре прямых направления из Минска – это Турция, Египет, ОАЭ и Грузия. Чартеры в эти страны выполняет Белавиа. Время полета в Турцию и Эмираты составляет около 6 часов, в Грузию – около 4 часов, в Египет – около 9 часов с дозаправкой в Актау или Анталии.

Турция. По словам владелицы «Алекстур», эта страна для белорусов подорожала почти в два раза. 7 ночей в отеле 4* по системе «все включено» обойдутся минимум в 750 евро (при двухместном расселении). Бархатный сезон в Турции длится до конца октября.

Египет. Цена за 10 ночей в отеле 4* по системе «все включено» стартует с 800 долларов на человека. Это направление тоже сильно подорожало за счет долгого и дорогого перелета. Отдыхать в Египте можно круглый год, высокий сезон там начинается с октября.

Отдых в Египте, фото: mtravel.by

Эмираты. Татьяна Марченко отмечает: Эмираты, которые раньше считались люксовыми, теперь сравнялись по стоимости с другими направлениями. Цены на туры в ОАЭ не сильно изменились по сравнению с прошлым годом – от $600 за 7 ночей в городском отеле 3-4*. Отдыхать можно круглогодично, особенно приятно с октября по май.

Грузия. Как ни парадоксально, авиатуры в Грузию сейчас стоят столько же, сколько в Турцию и ОАЭ. Причем дело не только в перелете, но и во внутренних ценах, которые подняла сама страна. Авиатур в Кобулети на 7 ночей с завтраками стартует от $700 с человека, в Батуми – на $50-100 дороже. Лететь за теплым Черным морем можно до конца сентября.

Все остальные направления, которые раньше пользовались популярностью у белорусов: Мальдивы, Таиланд, Мексика, Куба, Доминикана – теперь доступны только в формате индивидуальных туров. Как поясняет турагент, туда больше нет чартеров, и маршруты приходится строить на рейсовых самолетах. Это усложняет дорогу и удорожает путешествие в 2-3 раза. Ну, и туристам с шенгенскими визами по-прежнему доступны лоукосты из соседних европейских стран.

А что в Беларуси?

Август-сентябрь в Беларуси тоже очень приятные месяцы, и провести небольшой отпуск в одной из наших усадеб – вполне хорошая идея. Татьяна Марченко подчеркивает, что тренд этого сезона – гастротуры.

Белорусские усадьбы приглашают туристов на дегустации в крафтовые сыроварни, пивоварни, на улиточные или пчелиные фермы. Такие короткие поездки этим летом стали даже популярнее экскурсионных.

Но и классические программы никто не отменял: туристов возят в однодневные и двухдневные туры в Мир, Несвиж, Брест, Гродно и другие белорусские города. Стоимость экскурсионных туров по Беларуси начинается от 80 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».