Украинские бойцы точным ударом из «Стугны» уничтожили вражеский «Солнцепек» 3 16.08.2022, 12:19

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Не обошлось без забавного момента.

Украинские воины уничтожили очередную единицу – «гордость» российского военпрома ТОС-1А «Солнцепек». По тяжелой огнеметной установке ударили из ПТРК «Стугна».

Реакция защитников Украины на попадание по вражеской технике – бесценна. Она попала на видео, опубликованное журналистом Константином Андриюком.

На видео видно, как украинские воины с украинской «Стугны» наносят удар по российской тяжелой огнеметной системе. С помощью таких тяжелых огнеметных установок захватчики выжигают украинскую землю зажигательными и термобарическими снарядами.

«Готов?» – «Давай!" – переговариваются между собой украинские воины, прежде чем запустить ракету по ТОС-1А.

Несколько тревожных секунд неизвестности, пока снаряд движется к цели – и ТОС-1А взрывается. Попадания украинские воины встречают радостными возгласами: "Есть!"

Не обошлось без забавного момента: пока воины радуются точному удару, кто-то из побратимов за кадром заботливо интересуется, сколько им пожарить яиц с картошкой.

«Пять яиц», – отмахивается один из бойцов и спрашивает, остались ли еще ракеты, чтобы ударить по россиянам еще раз. Услышав ответ, что ракеты закончились, он разочарован.

Однако вдруг кто-то вспоминает, что одна ракета еще осталась. Воины заряжают ее и готовятся нанести новый удар.

Российская пропаганда вслед за Кремлем прозвала «Солнцепеки» и их модификации «самым мощным неядерным оружием России», которое, конечно же, «не имеет аналогов» и стоит безумных денег.

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