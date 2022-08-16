России из-за санкций вообще запретили перевозить свой уголь по миру 1 16.08.2022, 12:38

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Ограничение касается страховых и финансовых услуг, оказываемых компаниями из Евросоюза.

Вступившие в силу 10 августа санкции Европейского Союза против российского угля и некоторых видов удобрений распространяются не только на его приобретение, но и на транспортировку в любую точку мира.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает «Ліга.нет».

Это ограничение касается страховых и финансовых услуг, оказываемых компаниями из Евросоюза, независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания. То есть любая поставка и покупка, предусматривающая перевозку российского угля и удобрений, запрещена для компаний из ЕС.

«Запрет по углю и некоторым удобрениям касается как «покупки», так и «перевозки» этих товаров, независимо от конечного пункта назначения», - сказала Подеста.

Разъяснения в день вступления санкций в силу стали сюрпризом для европейских страховых компаний.

«Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, направляющийся в третью страну, не входящую в ЕС, теперь это незаконная торговля», - сказал Майк Салтхауз, глава комитета по санкциям крупнейшей международной группы P&I Clubs (IGP&I), в которую входят клубы взаимного страхования морских перевозок.

Для страховщиков это создало значительные затруднения. Отрасль ранее считала, что запрет на перевозку и сопутствующие услуги не будет применяться к направлениям экспорта за пределы ЕС.

Согласно письму британского клуба, разосланному другим участникам, входящим в IGP&I, большинство из клубов попадают под юрисдикцию ЕС. В то же время есть некоторые исключения: в ЕС разрешен ввоз определенных квотированных объемов ряда российских удобрений.

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