«Авто старые, и владельцы понимают, что не пройдут техосмотр» 3 16.08.2022, 12:42

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Водители массово бойкотируют станции диагностики в белорусских регионах.

В начале 2022 года на барановичских станциях техосмотра наблюдалась тишина: в день приезжало около двух десятков автомобилей. Intex-press узнал, изменилась ли ситуация и сколько автомобилей уже получили отметку о прохождении ТО.

Будний день. Утро. На станции диагностики №177 желающих пройти техосмотр нет. И такая картина, по словам Виктора Труса, инженера по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении 1 категории УП «Белтехосмотр», в последнее время наблюдается постоянно.

– Ситуация, по сравнению с началом 2022 года, не изменилась. Как не проходили автомобилисты техосмотр, так и не проходят. За два квартала этого года техосмотр прошли 15 824 транспортных средства. Это на 7 000 меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Если в весенние месяцы в день проходили техосмотр 30-40 машин, то сейчас – 15-20, – рассказывает Intex-press Виктор Трус.

По мнению специалиста, ухудшение ситуации по прохождению ТО связано как с состоянием автопарка населения, так и с отсутствием финансов.

– Большинство автомобилей старые, гнилые, неисправные, и владельцы понимают, что не пройдут ТО. Они прекрасно знают, что мы здесь скажем: что нужно порог заменить, что-то поменять, что-то отремонтировать… А чтобы это сделать, нужны деньги, – рассуждает Виктор Трус. – 30% транспорта у людей – это просто металлолом.

«Снимают с учета, а новых не покупают»

То, что автопарк стареет, подтверждают и цифры зарегистрированных транспортных средств.

– В 2021 году в Барановичах и районе было более 110 тысяч зарегистрированных личных автомобилей, а сейчас – около 98 тысяч. Люди снимаю машины с учета, а новых не приобретают, вот и получается, что количество транспорта падает, – рассказывает Виктор Трус.

По его словам, в прошлом году у них на станции в месяц техосмотр проходило до десятка новых автомобилей, сейчас – 2-3 автомобиля за месяц.

– Так что техосмотр проходят только те, кому это нужно. А ведь ТО необходимо проходить, чтобы убедиться в безопасности своего автомобиля. На техосмотре выявляются неисправности транспортного средства, которые водитель может своевременно исправить и избежать негативных последствий. Это, в первую очередь, безопасность самого автовладельца и его пассажира, – отмечает инженер.

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