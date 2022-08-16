В Украине ликвидировали российского писателя, воевавшего против ВСУ 12 16.08.2022, 12:48

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Автора книги «Коллаборация» командовал подразделением разведки врага.

В Украине ликвидировали российского оккупанта, автора книги «Коллаборация» Дмитрия Никифорова. Несостоявшийся писатель был родом из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил на странице в Facebook журналист-расследователь Иракли Комахидзе. 32-летнего захватчика уничтожили 11 июля на Харьковском направлении.

Никифоров служил по контракту на должности командира разведывательного отделения в в/ч 02511 из Выборгского района Ленинградской области.

О ликвидации оккупанта стадо известно благодаря публикациям на его странице и странице матери в запрещенной соцсети ВКонтакте.

Оккупанта Никифорова ликвидировали в Украине.

Как отметил Комахидзе, соцсети поведали любопытные подробности о Никифорове. На срочную военную службу он был призван в 2010 году и после этого к армии никакого отношения не имел.

«Нет детальной информации о роде деятельности захватчика за последние 10 лет, но его внешность, стиль жизни свидетельствуют о том, что он был «творческим» человеком, без явно выраженных «ватных» проявления, хотя краткое описание его книги свидетельствует, что парень был с гнильцой. Оказалось, что оккупант является автором книги «Коллаборация», которая вышла в 2020 году», – написал Комахидзе.

Он обратил внимание, что, видимо, новоявленного русского «классика» недооценили как писателя и с началом российской агрессии он решил самовыразиться на поле боя.

Комахидзе также отметил, что оккупант ехал не за деньгами, ведь его супруга руководит бюро бухгалтерских и юридических услуг в Санкт-Петербурге, и, возможно, не предание огласки факту ликвидации писателя-неудачника инициировано самими родными Никифорова.

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