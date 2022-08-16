Давний спор о том, откуда на Земле взялась вода, разрешили 1 16.08.2022, 12:52

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В этом помог материал, доставленный с астероида Рюгу.

Воду на Землю могли «доставить» астероиды с внешних границ Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые после анализа редких образцов, собранных в ходе шестилетней японской космической миссии «Хаябуса-2», пишет «Хайтек».

Эксперты исследовали 5,4 г камней и пыли, которые собрал японский космический зонд. Он приземлился на (162173) Рюгу — типичный околоземный астероид из группы Аполлона. Как известно, он принадлежит к темному спектральному классу C и имеет вытянутую орбиту. Из-за этого, в процессе своего движения вокруг Солнца, он пересекает не только орбиту Марса, но и Земли. В ходе миссии зонд «Хаябуса-2» приземлился на Рюгу и «выстрелил» по его поверхности «импактором».

Исследования этого материала только начинают публиковаться, и в июне одна группа ученых заявила, что нашла органический материал в образцах астероида. Это значит что некоторые из строительных блоков жизни на Земле, например, аминокислоты, могли сформироваться в космосе. Данные подскажут, как океаны появились на планете миллиарды лет назад.

«Летучие и богатые органическими веществами астероиды С-типа могли быть одним из основных источников воды на Земле. Доставка летучих веществ (то есть органических веществ и воды) на планету до сих пор является предметом серьезных дискуссий», — говорится в исследовании ученых из Японии и других стран. Теперь анализ разрешает давний спор: похоже, органика нап Землю попала благодаря астероидам, таким, как Рюгу.

Зонд «Хаябуса-2» запустили в 2014 году с миссией на Рюгу, который находится примерно в 300 млн км от Земли. Он вернулся на ее орбиту два года назад, чтобы доставить капсулу с образцом.

«Частицы Рюгу, несомненно, являются одними из самых незагрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторных исследований. Анализ этих драгоценных образцов, безусловно, расширит наше понимание ранних процессов Солнечной системы», — заключают ученые.

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