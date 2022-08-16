Стало известно, что россияне хранили на уничтоженной базе под Джанкоем

Стало известно, что россияне хранили на уничтоженной базе под Джанкоем23
- 16.08.2022, 12:56
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Незадолго до взрывов там значительно усилили ПВО.
Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. Предварительно там насчитывалось около 50 единиц различной техники.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным:
не менее 8 ЗРС С-400;
3 ЗРК С-300;
5 ЗРПК «Панцирь-С1».
К тому же в районе железнодорожной станции «Азовская» производилась разгрузка:
17 ББМ;
10 САУ «Гвоздика»;
7 САУ «Мста-С»;
2 САУ «Пион»;
3 РСЗО БМ-21 «Град», а также боеприпасов.
«Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры, - ред.)», – говорится в сообщении.
Как добавляют в ведомстве, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.
«Особенно накануне и непосредственно 24 августа (День Независимости Украины - ред.)», - подчеркивают в СтратКоме.
Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.