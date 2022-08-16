Стало известно, что россияне хранили на уничтоженной базе под Джанкоем 23 16.08.2022, 12:56

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Незадолго до взрывов там значительно усилили ПВО.

Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. Предварительно там насчитывалось около 50 единиц различной техники.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным:

не менее 8 ЗРС С-400;

3 ЗРК С-300;

5 ЗРПК «Панцирь-С1».

К тому же в районе железнодорожной станции «Азовская» производилась разгрузка:

17 ББМ;

10 САУ «Гвоздика»;

7 САУ «Мста-С»;

2 САУ «Пион»;

3 РСЗО БМ-21 «Град», а также боеприпасов.

«Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры, - ред.)», – говорится в сообщении.

Как добавляют в ведомстве, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.

«Особенно накануне и непосредственно 24 августа (День Независимости Украины - ред.)», - подчеркивают в СтратКоме.

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

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