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Белорусских биатлонистов хотят отстранить от мировых турниров на следующий сезон

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  • 16.08.2022, 13:02
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Белорусских биатлонистов хотят отстранить от мировых турниров на следующий сезон

Также в «бан» предлагают отправить и российских биатлонистов.

Белорусских биатлонистов хотят отстранить от мировых соревнований в ближайшем сезоне.

С таким предложением выступает руководство Международного союза биатлонистов (IBU), передает «Немецкая волна».

Ожидается, что решение примут на заседании Союза, которое пройдет 15-18 сентября в Зальцбурге. Также в «бан» предлагают отправить и российских биатлонистов.

В руководстве IBU считают, что для возвращения на международные соревнования обе команды должны доказать, что они безоговорочно поддерживают цели и принципы организации. В частности, национальные союзы биатлонистов Беларуси и России должны «ясно дистанцироваться от войны», не быть связанными с военными.

В таком случае IBU может пересмотреть свое решение и вернуть биатлонистов на турниры. В организации говорят, что национальные федерации имеют еще месяц до заседания в Зальцбурге, чтобы выразить свою позицию.

Биатлонисты из Беларуси и России отстранены от всех международных соревнований с 24 февраля — начала войны России против Украины.

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