«Очередь часов на 35—40»: белорус показал видео с польской границы 2 16.08.2022, 13:09

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Водитель простоял там всю ночь.

Читатель onliner.by сейчас находится на границе Беларуси и Польши, стремится попасть в пункт пропуска «Брест», но до него пока не так близко. Даже с учетом того, что водитель ждет всю ночь — очередь велика. Будние дни, самое начало недели — не ищите логику. Машины стоят, люди стоят, очередь стоит — сейчас это привычная обстановка.

— Это бесплатная очередь на границу, пункт пропуска «Брест» — «Тересполь». Очередь часов на 35—40, — рассказал корреспонденту водитель и прислал видео.

Ночь, машины у края дороги, люди у края дороги — все ждут.

— Часов 35—40 — это вы на глазок прикинули?

— Я часто езжу — имею представление. На днях пробовал так же выехать: очередь была гораздо меньше — от арки, как ехать на Брестскую крепость. И тогда я отстоял 20 часов, а проехал всего метров 200. В итоге развернулся, иначе не успел бы вернуться на работу, — сказал собеседник.

— А в этот раз надежда есть?

— С вечера стою, но до «отстойника» на нашей стороне еще часа 4 или 5, я думаю.

Вчера, 15 августа, Государственный пограничный комитет сообщал о том, что за прошедшие выходные количество легковых авто на пути в ЕС уменьшилось в 4,5 раза. В полдень скопление авто фиксировали в направлении литовских пунктов пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), «Шумскас» («Лоша»), «Шальчининкай» («Бенякони») и польского пункта «Тересполь» («Брест»).

Информация об очередях в пунктах пропуска также размещается на сайте Госпогранкомитета. В частности, сегодня по состоянию на 8:00 в пункте пропуска «Брест» на выезд из Беларуси зафиксировано более 190 легковых автомобилей. Важная оговорка, на которую нужно обращать внимание: «Количество транспортных средств, находящихся в зоне ожидания системы электронной очереди перед пунктом пропуска, указано на основании информации, предоставленной оператором зоны ожидания».

— Считают именно машины в зоне ожидания, а те, что до нее еще не добрались, выходит, не учитываются. А там, может, 500 автомобилей стоит. В итоге человек смотрит эту информацию и прикидывает, дескать, в «Берестовице» очередь больше, поеду-ка через «Брест». Приезжает, а тут такое, — говорит водитель. — Мне кажется, поляки могли бы пропускать машины быстрее, если бы наши выпускали транспорт на мост. А пока мост не загружен, поляки, возможно, и не видят, какая тут очередь с нашей стороны, даже по камерам как ни посмотришь, всегда мост пустой.

Это лишь предположение, в то время как на границе действуют свои строгие правила. Между тем, большое число людей действительно вынуждено проводить часы в ожидании.

— Сейчас много машин с иностранными номерами. Плюс наши стоят. Не нужно думать, что в выходные очередь больше, а в будние дни меньше — никакой логики здесь нет, — подытожил собеседник.

К слову, и сегодня утром на нашем форуме читатели пытаются получить актуальную информацию о длине живой очереди перед пунктами пропуска. Поговаривают, что в «Берестовице» стоят более 420 автомобилей.

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