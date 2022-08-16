Финляндия сократит число виз для россиян 2 16.08.2022, 13:12

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Несколько стран Евросоюза уже прекратили выдачу туристических виз гражданам РФ.

Финляндия ограничит число виз для россиян, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle. Он рассказал, что власти уже разработали «механизм по ограничению выдачи виз россиянам». Количество обычных туристических виз будет сокращено, «приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе».

Хаависто также рассказал, что основную массу шенгенских виз гражданам России сейчас выдают Греция, Италия и Испания. С этими визами россияне могут путешествовать через Финляндию в остальные страны Европы. По мнению главы финского МИД, страны ЕС все-таки должны выработать единую позицию по этому вопросу.

Напомним, с идеей отменить визы для россиян выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько стран Евросоюза, в том числе страны Балтии и Чехия, уже прекратили выдачу туристических виз гражданам России.

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