«Муж не «тунеядец» — а жировка на него пришла полная» 16.08.2022, 13:19

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Минчанке по непонятным причинам насчитали «коммуналку» по новым тарифам.

Закон о полной «коммуналке» для уехавших за границу (и не занятых в экономике) белорусов работает с первого марта, но вопросы о том, кто будет считаться «тунеядцем», а кто — нет, все еще остаются. Вот одна из историй, в которой некоторые также могут узнать себя, пишет onliner.by.

— Супруг, который является собственником квартиры, в мае 2022 года выехал в Польшу на постоянную работу. За июнь мне пришла квитанция на оплату коммунальных, где на него пересчитан подогрев воды по полной стоимости. В статье, которая в июне была опубликована на Onlíner, как и в постановлении Совмина №166, прописано, что родители, воспитывающие детей до 7 лет (а нашему ребенку 5 лет), считаются занятыми в экономике. Правомерно ли отнесли моего супруга к тунеядцам? Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию, — задалась вопросом Елена.

В ситуации разбиралась юрист BusinessAdvisers Law&Tax Firm Анна Скриган.

— Перечни лиц, которые не являются «тунеядцами», установлены Положением о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, утвержденным Постановлением СовМина от 31.03.2018 №239 (далее — Положение).

К гражданам, занятым в экономике, относятся среди прочих лица, являющиеся матерью или отцом и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет (абз. 20 п. 3 Положения).

Однако данное положение толкуется как распространяющееся только на одного из родителей ребенка.

Если оба родителя ребенка являются трудоспособными гражданами, то только один из родителей может воспользоваться статусом родителя ребенка до 7 лет для отнесения к лицам, занятым в экономике. При этом для другого родителя необходимо иное основание, предусмотренное Положением.

Таким образом, если один из родителей уехал для работы за границу (не в страны ЕАЭС), то второму родителю-«тунеядцу» потребуется, оплачивать полную стоимость горячего водоснабжения, а также тепло- и газоснабжения, рассчитанную на долю одного из родителей.

В случае если второй родитель, находящийся в Беларуси, не относится к «тунеядцам» по иному основанию помимо статуса родителя ребенка до 7 лет (например, на основании трудоустройства в Беларуси или статуса самозанятого и плательщика единого налога), то необходимо обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации, затем предоставить подтверждающие документы и дождаться принятия комиссией решения об (не)отнесении гражданина к занятым в экономике. Обратиться в комиссию можно как в дни приема, так и по почте, в том числе электронной, — пояснила специалист.

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