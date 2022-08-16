Террорист Гиркин высмеял Минобороны РФ из-за взрывов в Крыму 3 16.08.2022, 13:20

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Экс-главарь боевиков «ДНР» озвучил свою версию произошедшего под Джанкоем.

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал произошедшие во вторник, 16 августа, взрывы во временно оккупированном Крыму. В частности, он в очередной раз высмеял министерство обороны страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом террорист написал в своем Telegram-канале, сообщает obozrevatel.com. Он отметил, что в Джанкое сожжен трансформатор, а в районе села Майское Джанкойского района подорван большой склад боеприпасов.

«Вероятно – удары нанесены беспилотниками-«камикадзе», но не исключена и просто диверсия. Ждем новых сообщений от МО РФ о несоблюдении правил пожарной безопасности, а также о новых успехах в танковом биатлоне и о крупнейших в мире фейерверках…» – саркастически отметил Гиркин.

Следует отметить, что в министерстве обороны России подтвердили взрывы в районе Майского в оккупированном Крыму, но заявили, что "произошло возгорание" на территории временного хранения боеприпасов в военной части, в результате чего произошла детонация боеприпасов.

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