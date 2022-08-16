Необратимые процессы в Кремле Дмитрий Орешкин

16.08.2022, 13:30

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У Путина подгорает, а Медведев сотрясает воздух.

Россия активно готовится к проведению так называемых референдумов на захваченных территориях на юге Украины. В частности, на днях гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале подготовки к «голосованию». Все эти разговоры привели к недавнему заявлению Зеленского: будет референдум – не будет переговоров. В кремле сразу же цинично заявили, что они здесь ни при чем.

Что касается референдумов, то для российского общественного мнения это вообще не тема. Война – да. Но как показывают социологические исследования, даже война начинает волновать людей гораздо меньше, чем раньше. Раньше около 70% говорили, что это главное событие, с которого они начинают день. Теперь этот показатель процентов на 20 ниже. Это плохой признак, потому что теперь «победных» новостей, которые поддерживают Путина, новостей, которые льстят самосознанию российского телезрителя, делается все меньше. А референдум... Все понимают, что нарисуют, что хотят.

Мне не очень-то понятно, зачем вся эта бадяга нужна Путину. Но поскольку он все-таки формальный юрист и привык к вывернутому наизнанку праву, наверное, он будет говорить, что такова воля народа. Хотя с чисто формальной точки зрения, это вообще не имеет никакого юридического значения. Какой референдум может быть, если половина населения разбежалась? Чье мнение будут формулировать люди, которые придут или не придут на этот референдум? Это первое.

Второе. В любой серьезной юридической практике принято, что референдум готовится минимум три месяца, а чаще даже больше. В России, по-моему, в последнее время срок снизили до двух месяцев. Но если его объявили в середине августа, а провели в середине сентября, это значит, что участников референдума вообще ни в грош не ставят. Ну если тебя действительно интересует мнение народа, то дай этому народу, как минимум, три месяца, чтобы выслушать разные точки зрения, сформировать какую-то свою позицию и как-то ее озвучить в процессе голосования. Нет, не надо, зачем – все равно цифра будет нарисована, так что вам не надо больше месяца к этому референдуму готовиться, все и так понятно.

Ну и наконец, кто будет считать? Вот эти избирательные комиссии, которые будут слеплены на коленке. Я думаю, что значительная часть прежних членов избирательных комиссий в этом псевдореферендуме участвовать не захотят, потому что они понимают, что вилами по воде писано военное будущее этого региона. И когда украинские войска вернутся, а твоя фамилия записана как организатор референдума, тебе придется бежать в Россию вместе с отступающими войсками, бросив жилье, хозяйство и все остальное. Желающих на это мало. Поэтому считать голоса, скорее всего, будут привезенные из России люди. Или, по крайней мере, контролировать этот подсчет, чтобы получить гарантированно правильные результаты. Поэтому, конечно, это такой зоопарк, даже хуже, чем традиционные российские выборы, и даже хуже, чем так называемый референдум в Крыму.

Что касается желания РФ начать переговорный процесс, я думаю, что, исходя из информации, которую Путин получает от своих источников, а именно от ФСБ, становится понятно, что обозначились признаки усталости. Это даже и нам видно со стороны. Обозначились признаки усталости среди российского населения, обозначились признаки раздражения и утомленности среди средних слоев российской номенклатуры и элит. Путин ведет войну, дает отпор Соединенным Штатам, он на белом коне, такой орел, по крайней мере, по телевизору. А разгребать конкретные неприятности, когда у тебя нет денег, а необходимо население лечить, учить, водить на работу, защищать от безработицы и так далее – как раз всю эту грязь, все неудобные проблемы приходится решать номенклатуре среднего уровня. И она тоже начинает задавать себе вопросы. Это все-таки люди неглупые, они умеют анализировать ситуацию. Они понимают, что война затянулась, и президент не все делает правильно.

Такие косвенные признаки приводят к тому, что Путин понимает необходимость в передышке. Отсюда и танцы со Шредером, отсюда и танцы с президентом Турции Эрдоганом. Отсюда и разрешение Украине продавать хлеб, что с точки зрения путинской стратегии неправильно, потому что он же хочет взять мир за глотку с тем, чтобы он перестал поддерживать Украину. А теперь он все-таки был вынужден разрешить продажу хлеба, что и Украине полезно, и миру полезно, и ослабляет некоторые озабоченности. Во всяком случае, голод ему не угрожает.

Эти сигналы со стороны Путина – вполне однозначные – о том, что он готов к переговорам. Он готов к ним, потому что он чувствует усталость в своей стране. Что это значит? Нужна ли ему передышка на несколько месяцев, или он уже решил, что хватит – то, что оттяпали, сохраним, а остальное не нужно, потому что продвигаться не очень получается? Мы этого не знаем и не узнаем. Но сигналы они посылают, и Медведев уже сказал, что мы готовы к переговорам с позиции силы, с нашей позиции.

Но все это оформление надо отбрасывать: с нашей позиции, не с нашей, с позиции силы или не с позиции силы. Это все маскировка. А факт заключается в том, что к переговорам они готовы. Значит, у них что-то поджимает.

Иначе – зачем? Если у тебя все хорошо, пожалуйста, совершай победный марш, обеспечивай «денацификацию», «демилитаризацию» и прочие поставленные цели. Очевидно, что цели не выполняются, значит в Кремле задумались. Я так полагаю, президент Украины господин Зеленский совершенно правильно читает этот сигнал, хотя понятно, что Украине куда более не сладко, по сравнению с Россией, и конечно ей гораздо больнее это переживать. Но как по мне, Украина понимает, что за ней правда. Соответственно, победа будет за ней. Поэтому не Зеленский просит о переговорах и посылает такие сигналы, а Путин. И вы понимаете это так, как вы понимаете. Зеленский должен говорить: «Будет референдум – не будет вам никаких переговоров, будем дальше друг друга мочить». Тем более, что у Зеленского неплохие перспективы. Он сумел сдержать наступление, он сумел обеспечить поступление новых видов вооружения из Европы. Там тоже бочка не бездонная, там тоже есть усталость, и это тоже надо учитывать. Мне кажется сейчас, как это не странно звучит, более перспективная позиция у господина Зеленского, чем у господина Путина.

Когда российская власть оправдывает войну словами: «Нам не оставили выбора», – это уже некая утрата адекватности. Они действительно сформировали какую-то виртуальную картинку мира, в которой сами живут, и так часто повторяют эти слова, что начинают сами в собственную пропаганду верить. Это плохой признак, ничем хорошим такое отравление собственной пропагандой не кончается для политических деятелей. В частности, Путин так много говорил о том, что у него вторая по мощи армия, а может быть и лучше всех вооруженная армия в мире, что он сам в это поверил. В результате, вот уже полгода топчется в кровавой линии на территории Украины, не имея возможности продвигаться вперед так, как хотелось бы.

Что касается Медведева, то кто поверит, что Грузия была принуждена к миру, что та Грузия готова была напасть на Россию? Это выглядит не более правдоподобно, чем сталинские упражнения 39-го года, когда чекисты обстреляли погранзаставу в Майниле и обвинили в обстреле Финляндию. В Финляндии 3,5 млн человек население, в СССР – 200 млн человек. И вот, финская военщина, грохоча сапогами, жаждет развязать войну с Советским Союзом. Или так же милитаризованная Грузия, у которой с клыков течет бешенная слюна, спешит разорвать бедную Россию, своего северного соседа. И бедная Россия «вынуждена» принудить эту взбесившуюся Грузию к миру. Если это для кого-то работает, то только из числа секретарей господина Медведева. Все остальные понимают, что это даже не блеф, а просто сотрясание воздуха.

Дмитрий Орешкин, «Апостроф»

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