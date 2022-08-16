РФ наращивает свои силы в Беларуси: готовится провокация

РФ наращивает свои силы в Беларуси: готовится провокация12
- 16.08.2022, 13:35
- 6,046
Названа возможная дата.
Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций врага ко Дню независимости 24 августа, в том числе с Беларуси.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет «Украинская правда».
«Вооруженные силы Украины постоянно наблюдают перемещение войск и перевозку боекомплектов (как ракет «Искандер» так и других). Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит там вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это и политическая составляющая: то есть угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине», - заявил он.
По его словам, эта угроза была всегда, поскольку территорию РБ Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии.
«Поэтому надо безусловно готовиться. Скоро большой национальный праздник - День Независимости. Противник всегда использует такие даты для «приветствий» и мы должны быть готовы к этому», - добавил Игнат.
Будут приняты усиленные меры, но Воздушные силы живут в режиме готовности 24/7 постоянно.
«Каждый день опасность. Силы наши не безграничны. Будем использовать все, что есть в боеготовности», - добавил Игнат. Он призвал население Украины к бдительности - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ в последние несколько дней наблюдается уменьшение активности авиации врага, в то же время около 430 самолетов и более 360 вертолетов - сосредоточены на аэродромах вблизи границ Украины в РФ, Беларуси и на территории оккупированного Крыма.
Ранее стало известно, что (РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине https://charter97.org/ru/news/2022/8/16/511429/) с территории Беларуси.