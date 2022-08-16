Врачи советуют включать в ежедневный рацион продукты с пробиотиками и пребиотиками 1 16.08.2022, 13:42

1,318

Где их искать?

Типичный пример – йогурт. Но что делать, если вы не любитель йогуртов или просто хотите разнообразия? К счастью, многие другие продукты также содержат хорошую дозу полезных живых бактерий или «корма» для них. Они бывают разных вкусов и текстур, так что скорее всего каждый найдет что-то для себя, утверждает директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

Растительный кефир. Мы привыкли употреблять стандартный кефир из коровьего молока, но на российском рынке давно можно найти его немолочные альтернативы, в основе которых кокосовое и рисовое молоко. Приготовить кефир на растительной основе можно и дома самостоятельно – из пророщенных семян подсолнуха. По текстуре он получится такой же, как и молочный, но полезнее в разы. Его основа – один стакан пророщенных семечек, два стакана воды, сок половины большого лимона и щепотка соли. Все ингредиенты отправляются в блендер и взбиваются две минуты.

Чайный гриб, или комбуча. Приготовить этот ЗОЖ-продукт самостоятельно дома не представляет никакой сложности. Его можно купить в сетевых магазинах или заказать через интернет. Простая инструкция по выращиванию гриба и приготовлению настоя дается на упаковке. Комбуча может принести пользу кишечной микрофлоре благодаря своему микробиологическому составу. В составе напитка есть антиоксиданты, сберегающие печень, и бодрящий кофеин.

Мисо. Популярная паста в японской кухне, изготавливается из соевых бобов, сброженных с коричневым рисом. Найти пасту можно в интернет-магазинах. Используйте ее как соус для макания, намазывайте на тосты или добавляйте в маринад для рыбы, мяса и овощей.

Соленья. Не все маринады подойдут. Ищите продукты, содержащие воду и морскую соль вместо уксуса.

Квашеная капуста. Это очень просто и полезно. Смешивайте ее с салатами или комбинируйте с вашими обычными овощами. Всегда выбирайте сырую или непастеризованную квашеную капусту, а лучше готовьте ее сами из свежей. В ней больше пробиотиков, чем в промышленно изготовленной, которая теряет большую часть своих бактерий в результате пастеризации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».