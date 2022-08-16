Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 7 16.08.2022, 13:57

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Владимир Зеленский

Заменены три человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заменил трех человек в составе cтавки верховного главнокомандующего. Указ об этом, датированный 16 августа, опубликован на сайте главы государства.

Персональный состав изменен по предложению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сказано в документе.

Из состава ставки выведены бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший командующий Силами спецопераций ВСУ Григорий Галаган и бывший командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.

В состав ставки верховного главнокомандующего вошли первый заместитель главы СБУ, врио руководителя ведомства Василий Малюк, а также преемники Галагана и Галушкина на должностях Виктор Хоренко и Игорь Танцюра.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе ставки командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.

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