Как мошенники за 10 дней оставили пару из Мозыря без гроша и с долгами 12 16.08.2022, 14:01

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Пара перевела мошенникам более 122 000 рублей.

Жители Мозыря попались на уловку мошенников и лишились 122 тысяч рублей, сообщает МВД.

Утром 20 июля жителю райцентра позвонили на мобильный телефон и представились персональным менеджером службы безопасности Национального банка Беларуси. Звонивший сказал, что прямо сейчас кто-то пытается похитить с карты мужчины деньги. Если тот хочет их сохранить, нужно немедленно переместить их в депозитную ячейку Нацбанка. Был продиктован номер счета, на который обеспокоенный горожанин перевел более 16-ти тысяч рублей.

Злоумышленники поняли, что клиент поверил, и стали действовать по стандартной и отработанной схеме: идет специальная операция милиции по поимке преступников, которые с банковских счетов у людей похищают деньги. «Менеджер» предупредил пожилого мужчину, что сейчас ему перезвонит руководитель данной операции МВД, который и проведет инструктаж по дальнейшим действиям.

Вскоре потерпевшему действительно позвонили. Мужчина представился полковником и подтвердил информацию о проведении оперативной комбинации, где задействованы сотни сотрудников. Он рассказал, что сам сейчас находится в Москве, вычисляет мошенников, а помощь в их поимке могут оказать только мозыряне. Якобы они сейчас являются ключевым звеном в этой операции. Для этого связь с ними будет держать менеджер, и потребовал все его требования и указания выполнять беспрекословно. А за деньги пусть не волнуются, после поимки всех бандитов им все вернут и даже наградят. Для подтверждения полномочий «правоохранитель» сбросил им в мессенджер фото своего служебного удостоверения. Как окажется впоследствии — подделка.

Долго указаний ждать не пришлось. Первым требованием было идти в один из банков и взять семь тысяч рублей кредитных денег. Что жители райцентра и сделали. Злоумышленники также потребовали установить на свои телефоны и компьютер программу «АпiDesk». Таким образом взяли под удаленный контроль управление карточками жителей Мозыря. После установки программы с карточки мозырянки сразу же списались почти 5000 рублей.

За последующие несколько дней муж и жена обошли несколько банков, где брали крупные суммы заемных средств. Их сразу переводили на карточку одного из банков, с которых они мгновенно исчезали. Но их успокаивали — все под контролем, все хранится в депозитной ячейке.

Денег требовали все больше. Женщина положила на карточку свои личные сбережения — более 15 тысяч рублей. Они также исчезли в тот же день. Дошло до того, что на телефонах семейной пары стали заканчиваться деньги. Но мошенники их успокоили, сейчас поможем. И действительно, супруге на телефон перевели 20 рублей, мужу — 30.

За пять дней спецоперации мозыряне перевели мошенникам почти 80 тысяч рублей. Но тем и этого оказалось мало. Под видом того, что их могут допустить к пользованию их деньгами, им нужно доложить туда еще 10 тысяч, тогда у них будет доступ к деньгам. Наивные люди повелись и на это. Взяли имеющиеся накопления в долларах, обменяли на белорусские рубли и снова положили на карту, которой уже управляли.

После пошли штрафы за то, что муж отключил интернет, и они не могли дозвониться. За это потребовали 3000 рублей. Потом срочно понадобилась сумма для страховки ранее переведенных денег. На это понадобилось 5 тысяч.

Когда пришло время платить коммунальные услуги, денег не осталось. Но звонивший менеджер обрадовал, за отличную работу вам премия, и перевел им на карточку 340 рублей. Возникшую проблему удалось разрешить.

Люди сдали в ломбард все свои золотые изделия, оформили договор на продажу квартиры. Вырученные деньги и задаток в 3,5 тысячи долларов злоумышленники снова забрали с карт-счета.

Только к 30 июля горожане заподозрили, что их, возможно, обманывают. К тому моменту они уже перевели мошенникам более 122 000 рублей.

После поступившего заявления в милицию следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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