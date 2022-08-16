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Взрывы под Джанкоем: появилось видео скопления техники РФ до удара

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  • 16.08.2022, 14:24
  • 11,072
Взрывы под Джанкоем: появилось видео скопления техники РФ до удара

Российские войска могли понести огромные потери.

В оккупированном Крыму у железнодорожной станции Азовское, расположенной недалеко от места взрывов военных складов, находилось большое скопление военное техники и боеприпасов.

Видео опубликовали в телеграм-канале, сообщает «Апостроф».

«Посмотрите, сколько военной техники и бк было у оккупантов возле железнодорожной станции Азовское в Крыму, где сегодня произошел «хлопок»… За деньги, что они на этот хулиард техники потратили, можно было бы Масквабад-2 с Кремлем на Марсе построить!», - пишут в соцсетях

В результате взрывов в Азовском повреждена железная дорога. Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны детонации снарядов.

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