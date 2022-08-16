Удавка для оккупантов на Херсонщине затягивается 5 16.08.2022, 14:29

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Военный эксперт рассказал, как будет сломлена группировка РФ.

Украинцам нужно быть очень осторожными в своем оптимизме после повреждения ВСУ мостов, обеспечивающих логистику оккупационной группировки на правом берегу Херсона.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт и аналитик Петро Черник.

«Несмотря на то, что мы только что позволили нотку оптимизма, и она, конечно, нам всем очень нужна, на мой взгляд, есть две смертельные иллюзии, в которые мы не имеем права погрузиться. Первая – что победа вот-вот, и вторая – что у противника закончились ресурсы. Нельзя этого делать. Даже если и произойдет какой-нибудь надломный момент, который мы сейчас не можем увидеть, в нашу пользу, то лучше пусть это будет приятное разочарование, чем мы недооценим врага», - считает аналитик.

«Действительно, логистическая удавка на шее группировки, которая находится на Херсонщине, существенно затягивается. Я ярый сторонник концепции истощения той группировки. Напомню, сражается не танк, не пушка и не самолет. Сражается человек, который нуждается в пище и, в первую очередь, – сейчас стоит жаркое лето – нуждается в питьевой воде. Как только их солдаты дойдут до точки полного физического истощения, что в обязательном порядке повлечет моральное и психическое истощение, тогда можно будет говорить о каких-то системных контрнаступательных операциях. На эту минуту удавка только начала давить, и она еще будет давить несколько недель», - сказал военный эксперт.

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