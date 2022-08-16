Названы самые дорогие вузы Беларуси 3 16.08.2022, 14:49

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С сентября этого года плата за обучение будет еще выше.

Многие вузы перед стартом 2022-2023 учебного года обновили цены для студентов платного отделения. Журналисты myfin.by узнали, сколько стоит высшее образование в Беларуси и составили рейтинг самых дорогих университетов.

В подборку попали вузы из рейтинга университетов по версии Webometrics Ranking of World Universities (WRWU). Всего в рейтинге участвовало более 28 000 университетов мира. Отметим, что частные университеты Беларуси в международный рейтинг не попали. Однако считаем важным упомянуть стоимость обучения в некоторых коммерческих вузах. Так как только в прошлом году в частных учреждениях образования обучались более 15 тысяч студентов.

В вузах, которые обновили цены на образование, указана стоимость обучения на 2022-2023 учебный год за 1-й курс. На данный момент из всего списка дает прошлогодние данные только ГрГУ.

№8 Институт парламентаризма и предпринимательства: от 2770 до 3040 рублей в год

Стать специалистом в области экономики, управления и политологии можно за 2770 BYN на первом курсе. Со 2-го по 4-й курс стоимость обучения – 3040 BYN. Цена не зависит от выбранной специальности.

№7 Институт предпринимательской деятельности: от 3310 до 3630 рублей в год

Обучаться в институте можно на 5 специальностях. На четырех из них – 4 года. Это специальности «Экономика и управление на предприятии», «Бизнес-администрирование», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг». Стоимость обучения – 3310 BYN. Постигать «Современные иностранные языки» придется 5 лет. Один год обучения обойдется в 3630 BYN. Стоимость фиксированная по всем специальностям на всех курсах.

№6 ГрГУ: от 3081 до 3638 рублей в год

Среди топовых вузов Беларуси по версии WRWU есть и областной вуз – Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (3344-е место в рейтинге). Больше всего попросят за обучение на специальностях «Компьютерная безопасность», «Программное обеспечение информационных технологий», «Искусственный интеллект», «Таможенное дело», «Международное право» – 3638 BYN. Минимальная же сумма обучения в ГрГУ – 3081 BYN.

№5 БГУИР: от 3870 до 4290 рублей в год

Позиция БГУИРа в международном рейтинге вузов – 3281-е место. Учиться в БГУИРе можно на одном из 7 факультетов. Самый дорогостоящий из них – факультет компьютерных систем и сетей. Один год обучения на айтишника обойдется в 4 290 BYN. Столько же стоит учеба и на факультете информационных технологий и управления. Минимальная стоимость обучения в БГУИРе (3 870 BYN) – на факультетах компьютерного проектирования, радиотехники и электроники, факультете инфокоммуникаций.

№4 БГМУ: от 3800 до 4844 рублей в год

В международном рейтинге медицинский университет занимает 3856-е место. Самое дорогое обучение – на специальности «Стоматология». Будущим стоматологом годовое обучение на первом курсе обойдется в 4844 BYN. Немного меньше заплатят студенты специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация» – 4142 BYN. Специальность «Медико-профилактическое дело» самая доступная в вузе из всех пяти имеющихся – 3800 BYN.

№3 БНТУ: от 4396 до 4689 рублей в год

Главный университет страны по инженерному образованию занимает 2629-е место в мировом рейтинге вузов. Политех предлагает абитуриентам более 40 специальностей. Ценник на 36 из них – 4689 BYN за год. Это максимальная стоимость обучения в БНТУ. Стоимость обучения на остальных специальностях вуза – 4396 BYN. Это такие специальности, как «Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов», «Экономика и организация производства (строительство)», «Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)» и др.

№2 Институт современных знаний имени А.М. Широкова: от 3800 до 4950 рублей в год

Получить творческую профессию стоит почти так же, как и стать стоматологом. За обучение на специальностях «Искусство эстрады (инструментальная музыка)», «Искусство эстрады (пение)» придется раскошелиться на 4950 BYN с первого по третий курсы. Это самые дорогие специальности в институте. А вот стать культурологом на специальности «Культурология (прикладная)» можно за более бюджетную цену – в 3800 BYN.

№1 БГУ: от 3509 до 5567 рублей в год

767-е место в международном рейтинге и первое место в нашем списке по стоимости обучения среди государственных вузов. Самые дорогие факультеты в БГУ – юридический и факультет международных отношений. На некоторых специальностях за год обучения придется заплатить 5567 BYN. Среди самых бюджетных факультетов – факультет философии и социальных наук, а также филологический. Год обучения обойдется в 3509 BYN.

Цена обучения в государственных вузах колеблется от 3081 до 5567 рублей за год. При этом университеты предоставляют скидки на обучение (в связи с хорошей успеваемостью, студентам, являющимся членами малообеспеченных семей, детьми-сиротами, и т. д.). Учеба в коммерческих вузах по стоимости не сильно отличается от государственных, а в некоторых даже не дотягивает до 3000 рублей за год

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