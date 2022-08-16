Эксперт: Украина больше не зависит от топлива из Беларуси 2 16.08.2022, 14:58

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Киев за три месяца полностью перестроил свой рынок топлива.

Эксперт рассказал, могут ли в Украине снова образоваться очереди на АЗС за топливом.

Украина за три месяца полностью перестроила свой рынок топлива и не зависит от поставок из России и Беларуси.

Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в программе «Разговоры о важном», сообщает ТСН.

«То, что сейчас произошло за последние 3 месяца, не иначе, как первой победой Украины в этой войне, не назовешь. То есть страна полностью за 3 месяца перенастроила, полностью перестроила свой рынок. Враг пытался нас просто остановить, оставить без горючего. 100% довоенных источников поставки были перекрыты, это – Россия, Беларусь, заблокированы наши украинские порты, уничтожены нефтеперерабатывающие заводы. И казалось все, это конец. Но нет», — рассказывает Сергей Куюн.

По его словам, за три месяца рынок и правительство Украины построили новые транспортные коридоры, а также изменилась транспортная система поставки топлива.

По его словам, в Украине построена очень разветвленная система поставок топлива.

«И, соответственно, я уже не думаю, что мы можем столкнуться с таким острым дефицитом даже в случае каких-то новых диверсий, новых атак на нашу инфраструктуру», — резюмировал он.

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