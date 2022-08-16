Десять работающих советов для белорусов, как пережить жару 16.08.2022, 15:12

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Рассасывайте лед и ешьте чипсы.

Белгидромет объявил на 15 августа желтый уровень опасности – во многих районах Беларуси температура воздуха превысит 30 градусов. 16 августа будет не легче. Отпускникам хорошо – загорай, купайся, ходи в лес… А вот тем кто работает и вынужден перемещаться по душному городу, приходится тяжело, пишет kp.by.

Закройте окна

Для тех, у кого есть кондиционер, это само собой разумеется. Но и другим надо взять за правило. Да, есть соблазн впустить холодный ветерок с улицы. Но его там нет! Открывайте окна только на ночь, а днем закрывайте, чтобы не впустить теплый воздух.

Положите в постель холодную бутылку

Наполните бутылку водой и поставьте ее в холодильник. Когда она охладиться, заверните в кухонное полотенце или футболку, и приложите к телу. Так и заснуть будет легче.

Заморозьте натуральную ткань

Смочите ткань и добавьте несколько капель эфирного масла, прежде чем положить ее в морозильную камеру. Через несколько часов достаньте и положите на шею, чтобы охладить тело.

Ходите медленно

Спешка повысит температуру вашего тела и потратит энергию. Расслабьтесь и ходите в более медленном темпе, чем обычно, чтобы уменьшить потенциал потоотделения.

Замочите ноги

Американское исследование показало, что погружение ног в ванну с холодной водой снижает температуру тела. Но остерегайтесь погружать все тело в ледяную ванну, так как это может вызвать шок от холодной воды.

Избегайте вентиляторов

Вместо того, чтобы охлаждать кожу, вентиляторы могут вызвать обезвоживание, вызывая чувство сухого глаза и провоцируя жажду. При какой температуре важен этот совет? Есть разная информация. Одни врачи рекомендуют не пользоваться вентиляторами, когда уже за 30 градусов, другие - за 35.

Но факт остается фактом: Совет Всемирной организации здравоохранения предупреждает, что вентиляторы высушивают пот, который сохраняет прохладу, поэтому вам становится жарче.

Ешьте чипсы и острую пищу

Когда вы сильно потеете, ваше тело теряет электролиты и натрий (соль). Для регидратации вам нужно больше, чем просто вода. Именно поэтому соленые чипсы так хочется съесть в жару.

А еще советуют есть острую пищу. Употребление перца чили поначалу повысит температуру вашего тела, но затем позволит вам сохранять прохладу дольше обычного.

Ну и, конечно, меньше жарьте: во-первых, будет прохладней в квартире, а во-вторых, жареная пища не облегчит самочувствие в жару.

Ешьте понемногу и часто. Когда вы перевариваете, ваше тело нагревается, и вам еще жарче.

Врачи советуют пить больше воды и меньше кофе. Кофе возбуждает, согревает и обезвоживает.

Сосите кубики льда

Употребление замороженных леденцов и мороженого поможет вам охладиться, но слишком много сахара может иметь противоположный эффект.

Время от времени балуйте себя холодненьким, чтобы сохранять прохладу и увлажнение.

Положите влажный платок на шею и идите домой через магазины с кондиционерами

Положим, настала пора идти домой после работы. Что делать, чтобы не получить тепловой удар по дороге. Смочите платок и положите на шею. А по пути, если уж очень жарко, заходите в магазины, где есть кондиционеры или в места, где есть тень от деревьев.

Смотрите фильмы о зиме

Силу убеждения никто не отменял. Поэтому чаще смотрите фильмы или ролики, где кому-то очень холодно. И польза от таких холодных видео подтверждена научно.

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