Белорусских учителей также обяжут носить «школьную форму»? 16.08.2022, 15:57

Такие предложения уже обсуждают на госТВ.

Единую унифицированную форму для учителей белорусских школ обсудили в эфире госТВ, пишет «Комсомолка».

Журналистка телепередачи заметила, что в то время, когда говорят о деловом стиле для детей в школах, можно предложить и унифицированную форму для учителей. Привела в пример советских учителей, по ее словам — «ярких представителей делового и выдержанного стиля».

— Раз уж ученикам предписано ходить в форме, так и учителям ничего не мешает прийти к этому единому стилю, - заметила корреспондент.

Однако Валентина Селицкая, учитель начальных классов одной из школ Минска с этим не согласилась. Мол, если для учителей введут единую форму, то «учителей тогда в школе не останется». Педагог считает, что трудно загнать в единые рамки современных учителей, особенно молодых специалистов.

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