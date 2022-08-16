В оккупированном Лисичанске раздался мощный взрыв 3 16.08.2022, 16:35

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иллюстрационное фото

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян на оккупированных территориях.

Во временно оккупированном украинском Лисичанске Луганской области сегодня, 16 августа, прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в «Фейсбуке».

«Даже не знаю, как анонсировать новость....Луганщина уничтожает оккупантов...или: в Лисичанске опять хлопок... а может: курение убивает...)) Дальше будет…», - написал Гайдай.

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