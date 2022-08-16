В оккупированном Лисичанске раздался мощный взрыв

В оккупированном Лисичанске раздался мощный взрыв3
- 16.08.2022, 16:35
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Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян на оккупированных территориях.
Во временно оккупированном украинском Лисичанске Луганской области сегодня, 16 августа, прогремел взрыв.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в «Фейсбуке».
«Даже не знаю, как анонсировать новость....Луганщина уничтожает оккупантов...или: в Лисичанске опять хлопок... а может: курение убивает...)) Дальше будет…», - написал Гайдай.