ВВП Беларуси еще больше ускорил падение 16.08.2022, 17:04

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Cитуация хуже, чем прогнозировали чиновники.

ВВП в Беларуси в январе-июле упал на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат. Напомним, ранее в Минэкономики заявляли, что минус по итогам семи месяцев будет на уровне 5%.

ВВП за семь месяцев нынешнего года составил 104,6 млрд рублей в текущих ценах.

По итогам января-июня падение было на уровне 4,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Стоит отметить, что режим и вовсе надеялся на то, что ВВП в этом году будет расти.

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