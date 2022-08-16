Эксперт: Россия может отказаться от Крыма 1 16.08.2022, 17:31

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А пропагандисты объяснят, что «не очень-то и хотелось иметь этот полуостров».

Кремль для сохранения власти в России сможет объяснить возвращение Крыма Украине.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал украинский политолог Максим Разумный.

«С одной стороны, Крым - это очень важно для Путина. Он на присоединении Крыма построил свою новую легитимность. После президентских выборов 2018 года эта легитимность очень связана с Крымом. Отказываться от этого и жертвовать этим Путин не хочет», - пояснил он.

По словам политолога, это все имеет лишь инструментальное и временное значение. Разумный добавил, что пропаганда решит проблему патриотических настроений россиян в отношении Крыма.

«Если будет нужно для сохранения власти, то российское телевидение расскажет, что «не очень и хотелось» иметь Крым, есть высшие интересы. Когда меня спрашивают, не будет ли Путин заложником патриотических настроений имперского реваншизма российского общества, я отвечаю, что эти вещи четко и безусловно руководствуются. Дирижер находится в Кремле», - заявил политолог.

Он отметил, что изменить точку зрения и мнение на противоположное будет не очень трудно.

«Тем более, что есть сейчас одно молчаливое большинство - оно критически и скептически относится к нападению на Украину и даже к истории с Крымом. В противном случае, будет другое молчаливое большинство на патриотических позициях, но будет терпеть и считать, что надо как вождь сказал. Не говоря уже о перспективе смены режима, когда кто-то другой в противовес Путину будет обязан все вернуть на 180 градусов», - подытожил Умный.

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