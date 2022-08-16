Министр обороны Беларуси: Мы поддерживаем Россию

Министр обороны Беларуси: Мы поддерживаем Россию5
- 16.08.2022, 17:41
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Нападение на Украину, по словам Хренина, — это «превентивная реакция».
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на X Московской конференции по международной безопасности, заявил, что поддержка режимом России, которая начала агрессию против Украины, стала превентивной реакцией на военную угрозу со стороны Запада.
«Выполнение союзнических обязательств Республикой Беларусь в отношении действий Российской Федерации на Украине министр считает превентивной реакцией на угрозу развязывания военной агрессии против Беларуси», — передает пресс-служба Минобороны.
Хренин также заявил, что восточноевропейские государства предлагают себя на роль инструментов и плацдармов экспансии против так называемого союзного государства, демонстрируя решимость использовать любые меры.
«Вплоть до прямого военного столкновения. Что мы, собственно, и видели в конце прошлого года вблизи наших границ», — сказал Хренин.
По словам Хренина «схватка развернута по всем фронтам», включая ментальную и экономическую составляющие. На кону стоит «право Запада диктовать остальным правила игры и свободно распоряжаться мировыми ресурсами».