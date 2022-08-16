В Гродно две девушки заснули на пляже и получили 40% ожогов тела 8 16.08.2022, 18:19

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Их госпитализировал в состоянии средней тяжести.

В минувшие жаркие дни с пляжа в гродненскую больницу попали четыре девушки от 18 до 21 года, сообщает tvgrodno.by.

У двоих из них диагностированы ожоги второй степени с поражением 40% площади тела.

— Две девушки заснули на пляже, а еще две просто усиленно загорали, — сказал Андрей Ославский, ассистент 2-й кафедры хирургических болезней Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. – У девушек, которые заснули, процент поражения был больше. Больше было второй степени ожогов. В первые сутки их состояние расценивалось как средней степени тяжести.

Девушки провели в больнице от 3 до 11 дней и были выписаны.

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