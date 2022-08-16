Россия вывозит военную технику из Беларуси 14 16.08.2022, 18:34

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иллюстрационное фото

Ранее оккупанты вывозили из нашей страны боеприпасы.

Россияне начали вывозить артиллерию из арсенала оружия в Гомеле. Причиной таких действий могут быть проблемы оккупантов с обеспечением этого вида вооружения.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Отметим, что россияне получили доступ к складам и центрам хранения в Беларуси для обеспечения своих войск бронированной техникой.

«Это обусловлено нарастающими проблемами РОВ по своевременному и в нужном количестве обеспечение подразделений боеприпасами и военной техникой, которая быстро утилизируется ВСУ. Ведь расстояния подвозки с каждым днем растут все больше и больше, а базы ремонта и восстановления все дальше и дальше», — сообщают в СтратКоме.

Сейчас оккупационные войска получили доступ к арсеналу артиллерийской 1868-й базы вооружения в Гомеле (Беларусь).

На этой базе хранится в основном артиллерийские системы, а именно САУ «Акация», 2С9 «Нона-С», сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы «Мста-Б».

«То есть российские оккупанты вывозят из Беларуси уже не только тысячи тонн боеприпасов, но и сотни единиц артиллерии и бронированной техники. Неужели у российской армии начали возникать проблемы с артиллерией?» – добавляют в ВСУ.

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