Нагиев отказался от съемок на российском Первом канале вслед за Ургантом 5 16.08.2022, 18:40

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Дмитрий Нагиев

Он был бессменным ведущим шоу «Голос» с 2012 года.

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев отказался от участия в новом сезоне шоу «Голос 60+», его место в передаче займет Лариса Гузеева.

«Я не буду ведущим ни в этой версии [«Голос 60+!»], ни в другой. Этот сезон как минимум», — сказал артист в разговоре с РБК.

Он был бессменным ведущим шоу «Голос» с 2012 года, в 2014-м также стал вести передачу «Голос. Дети», а в 2018-м — еще и «Голос 60+». В пресс-службе Первого канала уход Нагиева объяснили «творческой паузой».

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый „Голос“ как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — сообщил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Гузеева рассказала, что предложение стать новой ведущей телешоу поступило ей «максимально неожиданно». Она добавила, что заменить Нагиева, к которому за десять лет все привыкли, ей будет сложно.

РБК отмечает, что в день, когда стало известно о массовых убийствах в Буче, Дмитрий Нагиев написал в своих соцсетях «Может, хватит». Позже он выложил видео, на котором бреет голову под слова «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум».

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