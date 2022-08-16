В среду в Беларуси будет до +31°C

В среду в Беларуси будет до +31°C3
- 16.08.2022, 18:56
Будет преимущественно без осадков.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по югу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем — плюс 26-31.