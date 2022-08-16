В среду в Беларуси будет до +31°C 3 16.08.2022, 18:56

Будет преимущественно без осадков.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по югу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем — плюс 26-31.

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