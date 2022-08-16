Самолеты Sukhoi SuperJet остались без двигателей 7 16.08.2022, 19:06

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На замену двигателей на российские потребуется порядка семи лет.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на действующем парке самолетов Sukhoi Superjet 100.

На это потребуется порядка семи лет, пишут «Ведомости».

Как заявил гендиректор компании Юрий Слюсарь на форуме «Армия», так ОАК продлит летную годность лайнера на максимально возможный срок.

«Наша задача на ближайшие годы — весь парк из 150 Superjet как можно дольше продержать в исправном состоянии», — заявил Слюсарь.

Сейчас компания прорабатывает вариант «ремоторизации». «Общаемся с авиакомпаниями, с лизинговыми компаниями. Понятно, что это дополнительные затраты, которые нужно амортизировать», — добавил глава ОАК.

До начала войны в Украине Superjet 100 выпускали с двигателями компании PowerJet, которой поровну владеют французская Safran Aircraft Engines и российская «ОДК-Сатурн». После вторжения российских войск в Украину PowerJet уведомила о приостановке контрактных обязательств. Компания остановила поставки запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных. Также двигатели перестали поставлять в лизинг.

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