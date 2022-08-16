Два года назад прошел крупнейший в истории Беларуси митинг 2 16.08.2022, 19:16

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16 августа 2020 года протестовали все крупные города страны.

Днем 16 августа 2020 года в Минске собрался гигантский «Марш свободы» – в нем, по разным оценкам, приняли участие от 300 тысяч человек до 500 тысяч. Эта акция стала крупнейшим протестом в истории Беларуси.

Протесты в тот день прошли едва ли не во всех крупных городах Беларуси. Митинговали Брест, Бобруйск, Борисов, Белоозерск, Витебск, Вилейка, Гродно, Дзержинск, Дятлово, Жлобин, Жодино, Кореличи, Кричев, Лунинец, Миоры, Поставы, Пинск, Слоним, Старые Дороги, Чаусы и другие города.

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